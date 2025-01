Mario Massaccesi se puso en la piel de una persona con obesidad por un día: “Hice dos cuadras y no doy más”

El conductor de Cuestión de Peso mostró las dificultades que atraviesa un paciente con sobrepeso en su vida cotidiana en un video que se volvió viral

En cada edición, Mario Massaccessi, conductor de Cuestión de Peso (El Trece), siempre intenta reflejar cómo es la vida de una persona con sobrepeso. Desde las dificultades para mantener una alimentación equilibrada a las situaciones a las que están expuestos en la sociedad. Así las cosas, este jueves, la figura de la televisión se puso en la piel de los participantes.

Para esto, el conductor vistió prendas que aumentaron su volumen y peso. “Voy a ser uno de los participantes por un día. Seguimos sumando peso. Falta todavía el peso de las piernas. Ya estoy armando la parte de arriba. Hombros, pecho, panza, bajo panza. Siento como que me cuesta mantener el equilibrio y me resta autonomía. Metemos la camisa y salimos a la calle”, comenzó diciendo Massaccesi.

Luego, la cara de Cuestión de Peso salió a la calle y explicó el trayecto que iba a realizar con el traje: “Primeras dos cuadras. Juro que no doy más. Peso en las piernas. Peso en la espalda. Peso en la panza. Tenemos cuatro cuadras hasta el subte. Y desde ahí hasta el obelisco. Administrando el aire. ¿Qué hago? Es como si recién empezara a correr cuando hago actividad física. Camino más lento, por equilibrio, y además para poder hablar. Pero se va sintiendo en la respiración”.

Mientras atravesaba una esquina en arreglo, Mario explicó la precaución que tenía para no caerse: “Hasta ahora veníamos bien en la vereda, pero acá es donde tengo que tener más cuidado porque no veo para abajo. Es acá donde bajo con cuidado, no solo por el peso. Cuesta levantar los pies en el cordón de la vereda”.

A poco metros de entrar al subte, el conductor frenó su caminata y explicó: “El calor, por supuesto. Lo empiezo a sentir mucho ahora en la planta de los pies. Sí, me cuesta mover los pies. Lo siento en la espalda, como que me voy encorvando. Y mucho, mucho, mucho, la mirada ajena. La aventura de bajar, no me veo los pies y por lo tanto no veo el ancho de los escalones. Ya empiezo a sentir el cansancio, el efecto de venir caminando”.

Luego, una vez que ingresó al transporte y subió a una formación, Massaccesi contó su vivencia: “La experiencia del subte. Nadie ofreció dar el asiento. Ni aún sentado estoy relajado, ni con este volumen ni con el peso. Además, con esta sensación de no molestar al otro comprimiéndome a pesar de que mi cuerpo aumentó de tamaño. La subida es igual que la bajada, con mucho cuidado porque no sé dónde está cada escalón y además no puedo verlo”.

Por último, a punto de finalizar su experiencia, el conductor se refirió al alivio que sentía al caminar por la puerta de diferentes locales: “Cada aire acondicionado de cualquier lugar es una bocanada de aire fresco. Dan ganas de quedarse porque tengo mucho calor, y porque me siento agitado”.

Qué es la obesidad

Según Mayo clinic, la obesidad es una condición médica caracterizada por una acumulación excesiva de grasa corporal que puede afectar la salud. Se origina por un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético, lo que provoca un aumento en el peso corporal. Factores genéticos, metabólicos, hormonales y ambientales pueden influir en su desarrollo. Se la asocia con diversas enfermedades crónicas y reduce la calidad de vida de quienes la padecen.

Los síntomas de la obesidad incluyen dificultad para respirar, fatiga, sudoración excesiva, problemas articulares y limitaciones en la movilidad. Además, puede generar trastornos psicológicos como ansiedad y depresión, así como problemas de autoestima. Su diagnóstico se basa en el índice de masa corporal (IMC), que considera a una persona obesa cuando su IMC es igual o superior a 30. Otros métodos incluyen la medición del porcentaje de grasa corporal y la distribución de grasa en el cuerpo.

La obesidad conlleva riesgos graves para la salud, como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, apnea del sueño y ciertos tipos de cáncer. También incrementa la probabilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares y reduce la esperanza de vida. En algunos casos, la acumulación de grasa abdominal puede influir en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, afectando la función cerebral décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas.

El tratamiento de la obesidad abarca cambios en la alimentación, aumento de la actividad física y modificaciones en el estilo de vida. En algunos casos, los médicos pueden recomendar medicamentos para reducir el apetito o procedimientos quirúrgicos como la cirugía bariátrica. La prevención juega un papel fundamental, e implica la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas para evitar su desarrollo y sus complicaciones a largo plazo.