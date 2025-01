Elba Marcovecchio, en el día de su cumpleaños, recordó a Jorge Lanata a un mes de su muerte: “Es una eternidad”

La abogada homenajeó al periodista a un mes de su fallecimiento y contó cómo eran las celebraciones que armaba en su honor

Luego de meses internado, Jorge Lanata murió hace un mes a causa de las complicaciones en su salud. En el día de su aniversario, Elba Marcovecchio recordó a su marido en esta especial fecha, que coincidió con el día de su cumpleaños, al aire de DDM (América TV), programa que solía integrar como panelista, habló de su esposo y del dolor que siente por su partida.

“Es muy difícil porque la fecha a todos nos pega, independientemente de la sensibilidad que cada uno pueda tener, en ese sentido yo soy bastante sensible con las fechas. Es un mes de Jorge, que para mí es una eternidad, el tiempo está totalmente raro en mi cabeza, en mi emoción”, comenzó diciendo al aire del programa que conduce Marina Calabró en reemplazo de Mariana Fabbiani. Y agregó: “Cuando lo pasas bien vuela, pero cuando los días son largos, fue el mes más largo de mi vida”.

“Que sea justo el día de mi cumple con la forma en la que Jorge me organizaba, no sabes lo lindos que me organizaba los cumpleaños”, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Calabró, quien trabajó codo a codo con el periodista en Radio Mitre aseguró que Lanata tenía en cuanta todos los detalles para el cumpleaños de su esposa e incluso les pedía consejos para el regalo.

“Me hacía los cumpleaños tan lindos, tan lúdicos, tan generoso, tan amoroso. Invitaba a mis amigas, lo organizaba, lo disfrutaba tanto él como yo”, recordó nostálgica y destacó una entrañable actitud del periodista: “Por más que yo fuera la homenajeada, la cabecera de la mesa siempre de él”.

Elba Marcovecchio, en el día de su cumpleaños, recordó a Jorge Lanata a un mes de su fallecimiento

Durante las primeras horas del día, la abogada de Mauro Icardi usó sus redes sociales para marcar este aniversario. Con un compilado de fotos con Lanata, sus dos hijos fruto del matrimonio anterior, amigos y familiares escribió: “Recién un mes y me parece una eternidad… te extraño tanto. Qué difícil hoy”.

Horas más tarde, algunos de sus amigos la celebraron en este nuevo año de vida, sin embargo, tampoco dejaron pasar la oportunidad para recordar al emblemático periodista en el aniversario de su muerte. Guadalupe Guerrero, una de sus compañeras de trabajo y socia, eligió tres fotografías con su amiga, en distintas situaciones de la vida y le dejó un mensaje: “Hoy es un día especial, y además es tu cumpleaños. Siempre a tu lado amiga”.

Gabriela Fabrega, amiga del matrimonio, también recordó esta fecha. “Generosa y bella amiga. Feliz cumpleaños; difícil desearte hoy… pero brindo por tu corazón y para que algún día, como en esa foto, vuelvas a mostrar esa linda sonrisa», fueron las palabras de la mujer.

Esta es la segunda vez que la letrada se refiere a la muerte de su marido. La primera vez fue en un mano a mano con Ángel de Brito para LAM y allí habló largo y tendido de su dolor: “Me costó porque no la podía caretear, estaba triste, y la respuesta básica que tenía que era decir que era ‘bien’, no me salía, no podía mentir. Es lo más normal que esté triste”, comenzó diciendo acerca del duelo que está atravesando.

“Yo a Jorge lo veía en paz y me mataba. Lo veía irse y no podía hacer nada. No podíamos hacer nada con los médicos, y los últimos días Jorge no tenía nada, y yo le leía y le leía como si pudiera forzarlo hasta por una cuestión de egoísmo, y le leía todo el tiempo. En mi corazón sentía que se iba, pero una parte de mi corazón esperaba el milagro, y no llegó. Y cuando no llegó el milagro, le agradecí a la doctora Mariana Lestelle, que me dijo que no hable más de batallas, que no se ganan o se pierden batallas”, agregó con la voz quebrada.