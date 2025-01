El estilista de Wanda Nara reveló cómo está la conductora luego que Mauro Icardi y la China Suárez confirmaron su relación

Kennys Palacios habló en el programa de streaming de Telefe acerca del ánimo de la empresaria y dio detalles desconocidos de la separación

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no deja de sumar capítulos desde que lo anunciaron en las redes sociales. Ahora el futbolista hizo oficial su relación con la China Suárez con un acaramelado posteo en las redes y, por primera vez desde que estalló la bomba en el mundo del espectáculo, Kennys Palacios, el mejor amigo y estilista de Wanda, habló de todos los temas que respectan a la separación del año.

Kennys forma parte de All Access, el programa de streaming de Telefe que suele cubrir todo lo relativo a Gran Hermano. Sin embargo, es imposible negar la actualidad que rodea al estilista y, con tranquilidad, dio detalles de cómo se encuentra su amiga en este difícil momento. “Es algo que ya sabíamos, en cada separación hay problemas. Mi lugar es uno complicado porque desde que Mauro publicó las fotos con las nenas, mi teléfono no paró de sonar“, comenzó diciendo Palacios visiblemente enojado por la situación. Y agregó: “Sé que es un momento mediático, algo que sabíamos que iba a pasar”.

Nacho Castañares, finalista de la primera temporada de la nueva edición de GH, le consultó sin anestesia si creía en la pareja entre el futbolista y la actriz de Casi Ángeles y sin dudarlo ni un segundo respondió: “No”. La seguridad con la que contestó generó la siguiente pregunta del joven y la razón detrás de esta confirmación y nuevamente no tuvo dudas: “Lastimar a Wanda, porque cuando se acaba el amor de una de las partes ya está, fueron casi 12 años y ella tomó la decisión de terminar”.

Una de las primeras decisiones que tomó luego de separarse de L-Gante fue desarchivar las fotos viejas que tenía con el delantero del Galatasaray por lo que le quisieron saber todo sobre esto: “Sabes que me enteré porque me llamó un periodista. La verdad que ni idea, no estoy todo el día preguntándole qué hizo o qué no hizo”. Entre todas las cosas que se dijeron se habló de una serie de mensajes que Wanda le envió a su expareja pidiéndole que retomaran la relación y el peluquero fue categórico: “Es mentira, a veces el medio vende lo que la gente quiere escuchar”.

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran en plena batalla legal Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran en plena batalla legal

“Ojalá que ahora sean felices y que dejen que los demás también lo sean, ya está, si del otro lado confirmaron su nuevo romance”, es el deseo que tiene para el futuro de su amiga. Por otro lado, dio las razones detrás de la separación de la empresaria y el cantante de cumbia 420: “Fue una charla de los dos, fue de mutuo acuerdo porque la verdad es que Wanda en este momento está enfocada en sus nenas”.

Y para cerrar dejó en claro una cosa: “Yo no tengo absolutamente nada que contestar, no es mi obligación contestar, no es un tema mío, solo soy el amigo, si quieren saber algo que la busquen a ella”. Cabe recordar que Kennys viajó junto a Nara a Punta Del Este y se convirtió en uno de los grandes sostenes de la empresaria.

Tanto es así que durante su estadía en Uruguay ambos fueron al concierto que realizó Emilia Mernes en el Campus de Maldonado. Allí se mostraron a puro disfrute a pesar del mal momento que está atravesando la conductora en lo personal. En las historias que subió a su cuenta de Instagram se los puede ver instalados en la zona del campo y cerca del escenario, por lo que tiene una vista privilegiada de la nogoyense.

Sin embargo, el hecho de que Wanda haya asistido no es algo nuevo, ya que se declaró fanática de la intérprete junto a sus dos hijas y fueron en familia a uno de los shows en la cancha de Vélez. En un momento de total complicidad, el estilista y la conducta se grabaron mientras de fondo sonaba “Perdonarte ¿Para Qué?“, tema que lanzó junto a los Ángeles Azules, y en el momento que decía “Porfa, mejor no me llames / No te quiero ni de amigo”, Palacios gritó: “Desgraciado”.