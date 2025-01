Mar del Plata levantó el telón de la temporada de teatro en un evento con todas sus figuras: la palabra de los artistas

En el Centro Cultural Victoria Ocampo se congregaron actores y celebridades para dar inicio formal a la temporada estival en las salas de La Feliz. Reflexiones de los protagonistas a Infobae y cómo será la cartelera

En un mediodía sereno, con el sol iluminando los jardines del Centro Cultural Victoria Ocampo, Mar del Plata dio inicio oficial a su temporada teatral de verano con el evento Levanta el Telón.

Este cónclave inaugura la oferta en teatro, cultura, deporte y gastronomía.

Decenas de artistas y amantes del teatro se congregaron para celebrar un encuentro que ya es un clásico del verano en “La Feliz”.

Entre abrazos, aplausos y expectativas, el entusiasmo por los espectáculos que se vienen marcó la jornada, dejando entrever la emoción de una temporada que promete ser memorable.

Infobae conversó con algunos de los actores y celebridades presentes para palpitar lo que será su trabajo.

Ariel Tarico, quien estará junto a David Rotemberg con Sean de Termos y Mabeles, destacó: “Nosotros tenemos un público que nos sigue hace tiempo, que ya es como fijo, que nos viene escuchando en la radio o me sigue en la tele. Vamos por esa hinchada, ese público que quizá no es muy numeroso, pero siempre está ahí haciendo el aguante”.

Con respecto a conceptos de la realidad argentina tratados en su show, como por ejemplo la democracia y las crisis, Tarico precisó: “En nuestro show tratamos de hacer catarsis y reírnos de lo que nos pasó y de lo que nos pasa, no desde la autoflagelación, sino transitando esos momentos duros con humor. Creemos que el humor fomenta la tolerancia, algo que muchas veces está en discusión. Lo que falta, quizá, es el marco del respeto, y el humor creo que ayuda a promoverlo”.

Facundo Arana, quien protagonizará el unipersonal “En el Aire”, dirigido por Manuel González Gil, habló con Infobae sobre su experiencia en Mar del Plata: “Hacer teatro en Mar del Plata es maravilloso porque me permite venir a un lugar que amo profundamente y que es parte de mi crianza, entre Mar del Plata y Miramar. Lo paso bien, tengo muchos amigos, vengo con mi familia, que además disfruta mucho de surfear, y hago una de las cosas que más me gusta en la vida: teatro”.

“Estoy en el Teatro Colón, que para mí es el teatro más lindo de todo Mar del Plata. Es el teatro municipal, y los artistas marplatenses tienen la generosidad de permitirme un lugar en la grilla. No puedo pedir más”, sumó Arana.

Mientras que Adriana Brodsky, quien forma parte del elenco de “Los Sospechosos del Piso 10″, obra que se presenta a las 23:00 horas en el Teatro Olympia de Mar del Plata, habló sobre la temporada: “Estar en este lugar en Mar del Plata, donde es un paso obligado, y estar con Los Sospechosos del Piso 10, donde estamos llenando el teatro gracias a Dios y gracias al público, me encanta. Veo una temporada que recién comienza y, como siempre en Mar del Plata, siempre va a estar bien”.

La actriz describió la obra como “una comedia disparatada, para toda la familia, que mezcla cosas de la realidad con momentos de locura total. La escribió y dirige Fabián Gianola, y el elenco está integrado por Matías Alé, Martina Vignolo, Fabián Gianola, Tony Coggi, Vanesa Wasinger y Maxi Bruno. La gente se quiere reír en el verano, y esta comedia permite despegarse de lo terrenal y volar con situaciones que ni te imaginás. Estamos felices porque llenamos el teatro, y la gente se va feliz también”.

Mauricio Dayub, quien sube al escenario del Teatro Neptuno con las producciones El Equilibrista y El Amateur, segunda vuelta, ambas explorando temas como la amistad y los sueños, compartió con Infobae su entusiasmo por la temporada en Mar del Plata: “La Argentina nos predispone a tener dudas, a no estar seguros de que todo va a ir genial o como esperamos. Pero Mar del Plata siempre nos sorprende. Ya salió el sol, así que estamos en condiciones de decir que la temporada va a estar muy bien. Nosotros debutamos anoche y el domingo con gran cantidad de público, el público fervoroso de siempre. Así que estoy muy contento”.

Sobre el desafío de interpretar dos obras, Dayub señaló: “Es bastante atípico lo que hago, pero son dos obras que me representan mucho. Ambas parten de momentos reales de mi vida, y eso le da al público un plus diferente. El Amateur nace de un momento particular donde temía no poder lograr mis sueños, inspirado en una imagen de mi infancia de alguien haciendo un esfuerzo sobrehumano por cumplir un sueño. El Equilibrista, en cambio, surge de un secreto que se me reveló en un viaje a la tierra de mis abuelos, algo que cambió la vida de mi familia y la mía. Ese corazón que late en ambas historias es lo que conecta tanto con el público. Para mí, compartir estas obras no es un trabajo, sino parte de mi vida”.

Alfa, ex participante de Gran Hermano y parte del elenco de la comedia Felices los Cuatro, que se presenta en el Teatro Victoria con funciones de martes a domingos a las 23:00 horas, reflexionó en diálogo con Infobae: “Yo vine acá para divertirme, nada más que para eso. Divertirme, ser feliz, reírme todos los días con la gente que quiero, con la gente que me quiere, y nada más. No pensé en la plata, no pensé en nada, no pensé en facturar. Vine para divertirme, que es lo que estoy haciendo desde que llegué”.

Sobre la obra, dirigida por Cristhian Quiroga con libro de Guillermo Camblor, Alfa destacó: “Es una obra con desarrollo, historia y final, una obra de teatro de verdad, no un rejunte. Mi papel es protagónico porque prácticamente marco todo el desarrollo de la obra. Está muy bien actuada por todos”.

El Mago Sin Dientes, quien se presenta en el Teatro Victoria con su espectáculo para toda la familia, habló con Infobae sobre la temporada en Mar del Plata: “La verdad que veo una temporada en la cual, los primeros días, estábamos esperando a ver cuándo llega la gente, y ya a partir del 6 de enero se empezó a ver un flujo de público más que interesante. Los días nublados hicieron que muchos eligieran la ciudad de Mar del Plata, que este verano tiene muchísimas obras y elencos. Estoy con un show para toda la familia en el Teatro Victoria, y la verdad que la gente lo elige porque es divertido”.

Sobre su espectáculo, el artista adelantó: “Será como pocas veces hayan visto al Mago Sin Dientes, acá me van a ver trabajando en un escenario con un show de magia, humor y mucha participación del público. Habrá juegos de magia de todo estilo: apariciones, desapariciones, transformaciones. Es un lindo espectáculo para toda la familia”.

La cartelera de teatro en Mar del Plata

La Feliz tiene una cartelera teatral con una amplia oferta de espectáculos que combina clásicos, éxitos recientes y nuevas propuestas. En esta edición, los teatros locales buscan atraer al público con promociones y valores accesibles, una estrategia que resultó exitosa en años anteriores, según el productor Carlos Rottemberg, creador de Precios Amigables.

Uno de los eventos destacados es la despedida de “Brujas”, la obra protagonizada por Nora Cárpena, Moria Casán, Graciela Dufau, Luisa Kuliok y María Leal. Después de 34 años de presentaciones, bajará definitivamente el telón en el Teatro Atlas, ubicado en avenida Luro y Corrientes.

Desde principios de diciembre, “Mamma Mia!” llegó a la ciudad bajo la dirección de Ricky Pashkus y con Florencia Peña como protagonista. Inspirado en las canciones de ABBA, este musical se presenta en el Teatro Mar del Plata (avenida Pedro Luro 2335) y concluye su temporada antes de que Peña asuma un nuevo desafío teatral interpretando a Julia Roberts en “Mujer Bonita”.

El Teatro Tronador (Santiago del Estero 1744) también ofrece una programación variada. En octubre, Puma Goity estrenó “Cyrano”, una obra que explora el amor y los recuerdos más preciados del protagonista. En enero y febrero, Pompeyo Audivert presentará su versión de “Macbeth” con cuatro funciones mensuales, mientras que Abel Pintos dará conciertos los días 20, 21, 27 y 28 de enero en la misma sala.

Entre las comedias, “Tom Dick and Harry”, dirigida por Nicolás Cabré, reúne a Mariano Martínez, Bicho Gómez y Yayo Guridi en una obra sobre las peripecias de tres hermanos. Las funciones comenzaron el 3 de enero en el Teatro América (avenida Pedro Luro 2289).

Luciano Castro encabeza el unipersonal “Caer”, un relato sobre la historia del boxeo argentino a través de la vida de Junior, un boxeador que enfrenta sus propios desafíos. Con la dirección de Mey Scápola, la obra se presenta en Chauvin (San Luis 2849) desde el 28 de diciembre, con funciones los fines de semana.

El Teatro Provincial (avenida Boulevard Marítimo 2544) alberga “Una familia de locos”, una comedia producida por Miguel Pardo y Chato Prada, con la dirección de Bicho Gómez. Mariano Iúdica, Belén Francese, Iván Ramírez, Florencia y Camila Lattanzio, Brenda Di Aloy e Imanol Rodríguez forman el elenco.

Mauricio Dayub presenta dos propuestas en el Teatro Neptuno (Santa Fe 1751). En “El equilibrista” invita al público a reflexionar con humor, mientras que “El amateur, segunda vuelta”, junto a Gustavo Luppi, aborda temas como la pasión, los sueños y la amistad.

El humor tiene un lugar destacado en la cartelera. Los hermanos Weinbaum, creadores de “MDQ para todo el mundo”, protagonizan “Dos piratas y un tesoro”, un espectáculo multimedia en el Teatro Neptuno. En la misma sala, Ariel Tarico y David Rotemberg estrenan “Sean de termos y mabeles”, bajo la producción de Juan José Campanella, con funciones desde el 2 de enero.

Wali Iturriaga vuelve con “¿Dónde está Juan Carlos?”, la nueva aventura de su personaje La Jenny, en el Teatro Lido (Santa Fe 1751) a partir del 8 de enero. Por otro lado, “Los sospechosos del piso 10″, una comedia de enredos con Adriana Brodsky, Matías Alé, Fabián Gianola y otros, se presenta en el Teatro Olympia (Rivadavia 2380).

En la misma sala, “Dinamita” regresa tras una década de éxito en Villa Carlos Paz. Este espectáculo de transformismo combina elementos de teatro under y comercial, con funciones desde el 1° de enero, todos los días a las 00:30.

El Teatro Bristol (Santa Fe 1751) estrena “Quieto”, protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez y Florencia Naftulewicz. La obra relata el reencuentro entre un padre y una hija, explorando los sacrificios que ambos están dispuestos a hacer por el otro.

*Fotos: Christian Heit y prensa Turismo Mar del Plata