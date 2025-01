El vínculo que une a la China Suárez con una participante de Gran Hermano

La actriz de Casi Ángeles terminó de grabar hace unos meses una serie para Netflix: la relación con una de las integrantes del reality.

El lunes por la noche la casa de Gran Hermano (Telefe) vivió el ingresó de una nueva participante. Una mujer llamada Katia “La Tana” ingresó con su moto al programa más famoso de la pantalla chica, logró revolucionar la casa con esa simple acción y ahora se descubrió que tiene un vínculo con la China Suárez.

El año pasado, Sebastián Ortega tomó la decisión de ampliar el universo de El Marginal con un nuevo proyecto titulado En el Barro, según se anunció en julio del año 2024. Este spin-off explorará la vida en un penal de mujeres, revelando los secretos y las dificultades de sus internas, como sucedió con la serie original.

En las redes sociales no tardaron en descubrir que “La Tana” formó parte del elenco de En el barro, el spin-off de la serie El Marginal, producido por Sebastián Ortega. Este proyecto tuvo como destino la plataforma de streaming Netflix. Según lo que se reveló en redes sociales, el personaje de la flamante participante de Gran Hermano perteneció a la banda denominada las “Onlys”.

Hasta el momento no se conocen muchos detalles de la producción, lo que sí se sabe con certeza es que seguirá la vida de Gladys Guerra, la esposa de Mario Borges, papel interpretado por Claudio Rissi, y las distintas alianzas que se forman detrás de las rejas para poder sobrevivir la crueldad de la prisión.

Una vez que terminaron las grabaciones, Eugenia compartió en sus redes algunos detalles del personaje que encarnó, pero se aseguró de no delatar ningún detalle que pueda ser considerado un spoiler.

Quién es Katia “La Tana”

De 31 años, nació y creció en La Matanza. Es madre soltera de una hija de 13 años, a quien considera su principal motivación para progresar y luchar cada día. Su vida cotidiana refleja esfuerzo y dedicación, marcada por su ocupación como repartidora de delivery, una actividad que realiza con entusiasmo montada en su moto rosada, un elemento que se ha convertido en parte esencial de su identidad.

Además de su labor como mensajera, Katia dio sus primeros pasos en el mundo de los tatuajes, una actividad que realiza esporádicamente. Esta combinación de trabajos le permite sostener a su familia, pero también está ligada a sus aspiraciones más profundas: abrir un negocio propio para brindar una mejor calidad de vida a su hija.

“La Tana” ya era conocida antes de su ingreso a Gran Hermano gracias a su carisma y autenticidad, cualidades que la llevaron a viralizarse en redes sociales. Su casting para una edición anterior del programa, realizado dos años atrás, captó la atención de miles de personas. En el video, se presentó con entusiasmo mientras estaba sentada sobre su moto rosada, declarando con humor y confianza detalles sobre su vida y aspiraciones.

En las redes, Katia cuenta con más de 50 mil seguidores, donde comparte fragmentos de su vida diaria. Sus publicaciones incluyen imágenes de su moto en tonos de rosa metalizado, su amor por los tatuajes y recorridos en moto con amigos. Esta autenticidad, combinada con su energía y espontaneidad, ha hecho que sus seguidores se conecten con ella, generando una base de apoyo importante incluso antes de su ingreso al reality.

Antes de ingresar al reality más famoso dio algunos detalles de su vida: “Me encantan los chicos tatuados y que tengan moto, y si no tienen, que les guste. Porque si no, paso por la casa a buscarlos, les tiro cortes, ¿eh? Llevo el casco de acompañante y los llevo de butaca. No tengo problema. Soy muy caradura”, continuó, mientras se encontraba sentada arriba de su moto rosa. La declaración, cargada de humor y sinceridad, conquistó a muchos.

Pero fue más allá, mostrando sus aspiraciones más profundas: “Una meta que tengo a futuro es poder invertir en un local para tener un negocio, progresar todos los días y darle una mejor vida a mi hija. Así que prepárense porque voy a todo o nada. Y el único inconveniente, bah, no inconveniente, pero sí que me preocupa es que si entro a la casa, no sé cómo voy a hacer porque cada dos días me dan ganas de tener sexo. ¡Así que…!”.