Los mejores memes de los escandalosos chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego de que se viralizara la conversación subida de tono entre la conductora y el futbolista, los usuarios de las redes pusieron a prueba toda su creatividad

Día a día, el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma nuevos capítulos. En las últimas horas, las redes sociales se inundaron con los llamativos chats entre la conductora y el futbolista, los cuales reflejaban una conversación subida de tono. Las capturas fueron compartidas por Ángel de Brito, quien dialogó con la influencer en LAM (América). Entre esos mensajes, uno de los que más repercusión tuvo destacaba la intención del delantero: “¿Nos das una oportunidad? Que quiero cog… y llenarte toda de leche la hamburguesa. ¿Me dejás?”. Así las cosas, el nombre de esta comida se volvió tendencia y rápidamente los usuarios pusieron a prueba todo su ingenio para la creación de memes.

Los usuarios de las redes pusieron a prueba su creatividad a raíz de los chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: X) Los usuarios de las redes pusieron a prueba su creatividad a raíz de los chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: X)

Los usuarios de las redes aprovecharon los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: X) Los usuarios de las redes aprovecharon los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: X)

Los usuarios ironizaron respecto a los escandalosos mensajes de Mauro Icardi a Wanda Nara (Foto: X) Los usuarios ironizaron respecto a los escandalosos mensajes de Mauro Icardi a Wanda Nara (Foto: X)

Entre las capturas que compartió el conductor en su programa se aprecia un tenso ida y vuelta entre Icardi y Nara. “¡Confiá en nosotros! Quiero que nos cuidemos siempre. ¡Que nos demos todo el amor que nos tenemos y que va a ser todo más lindo que estar peleando!”, afirma, en otro chat junto a varias fotos de leones que también le envía a su ex. En uno Wanda le responde: “Me da vergüenza tu Instagram y cada estupidez que hacés. Que no me des las cosas de los varones, todo lo que hacés. Me demuestra que no cambiaste. Cortarme mi tarjeta, no pagar nada de la casa en donde viven tus hijas. Sos un desastre, entonces no voy a volver nunca”.

“¿Mi Instagram te da vergüenza? ¿Qué cosa? ¿Qué estupidez hago? Estás buscando cualquier excusa pelotu… para justificar las pavadas tuyas”, contesta Icardi, molesto. “¿Por qué no la terminás y nos das una oportunidad sincera de corazón, con amor y con ganas de estar bien? ¡No como hiciste los últimos tres años dándotela de viva, usándome y pelotudeándome!”, lanzó.

Los Simpson fueron uno de los recursos más utilizados por los usuarios de las redes (Foto: X) Los Simpson fueron uno de los recursos más utilizados por los usuarios de las redes (Foto: X)

La reacción de las redes sociales a los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: X) La reacción de las redes sociales a los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: X)

Las divertidas reacciones de los usuarios en redes a los chats entre Icardi y Nara (Foto: X) Las divertidas reacciones de los usuarios en redes a los chats entre Icardi y Nara (Foto: X)

“¡No me lo merezco! Porque aun así estuve con y para vos! Entonces me merezco una oportunidad de corazón, de amor, de la mina que realmente sos y el corazón enorme que tenés, ¡como cuando te conocí! ¡Dejame hacer todo lo que pueda hacer por nuestra familia, por nosotros porque te necesito, porque no quiero otra persona que no seas vos! No quiero nada que no sea estar feliz con la mujer que amo y que mis hijas estén felices junto a los papitos que aman tanto”, continúa en otro de los mensajes que, según contó De Brito, están en la Justicia.

Como si fuera poco, horas después el periodista publicó más información al respecto. En estos, el delantero aparece hablando de Lali Espósito, como de los cantantes Ca7riel, Paco Amoroso y de Floppy Tesouro. En una conversación del 16 de agosto, justo después de la participación que la conductora tuvo en el recital que dio la dupla en el Movistar Arena para interpretar su canción “Bad Bitch”, el futbolista le reclamó los besos que se dio con los artistas sobre el escenario y se metió incluso con la intérprete de “Fanático” y “Soy”.

Los memes de Mauro Icardi luego de que se viralizaran sus chats a Wanda Nara (Foto: X) Los memes de Mauro Icardi luego de que se viralizaran sus chats a Wanda Nara (Foto: X)

Las redes se inundaron de memes tras la viralización de los chats de Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: X) Las redes se inundaron de memes tras la viralización de los chats de Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: X)

Los usuarios se refirieron al término que usó Icardi en sus chats con Wanda (Foto: X) Los usuarios se refirieron al término que usó Icardi en sus chats con Wanda (Foto: X)

“Qué ridícula andar a los besos haciéndote la trol… como la estúpida de Lali que anda a los besos con cualquiera... Puff, ¡qué bajeza mamita! Con esos dos muertos, encima… La verdad, ¡no te entiendo!”, le dice. “Qué necesidad… ¡Puff! Y las fotos con el porro en la mano… qué ejemplo. ¡Qué buen ejemplo le das a tus hijos adolescentes y a las nenas para cuando crezcan!”, asegura, mientras Wanda solo le comenta para aclarar que estaba con un cigarrillo.

“¡Qué desastre! ¡Yo pidiéndote de hacer las cosas bien y vos cada vez enterrándote más! No lo puedo creer de verdad. ¿Qué necesidad tenés de esto que hacés? En vez de ser una mina seria… sos una más del montón, como todas las muertas de hambre de Argentina que hacen todo para figurar. ¿Me vas a decir?! ¿Qué necesidad tenés?”, despotrica.