Renato de Gran Hermano se quebró en llanto al hablar de su madre: “Te mantuviste fuerte en los momentos más duros”

Luego de recibir acusaciones de actitudes impropias con sus compañeras, ser calificado de soberbio y hacer polémicos comentarios, el último eliminado del reality se emocionó al hablar sobre su familia y su infancia

Días atrás, Gran Hermano (Telefe) vivió su segunda gala de eliminación, la cual terminó por despedir a Renato Rossini del certamen. El peruano quedó eliminado de la casa luego de alcanzar un insólito récord: con un aplastante 92.3% se convirtió en el participante más votado para irse del reality show en la historia de la edición argentina.

Con ese panorama, este martes, el joven visitó LAM (América) y mantuvo un mano a mano con Ángel de Brito y las angelitas. Después de recibir acusaciones de actitudes calificadas de impropias para con algunas de sus compañeras, ser tildado de soberbio y hacer polémicos comentarios sobre los otros integrantes de la casa, el joven se animó a una entrevista a fondo. Pero lejos de analizar las causas que lo llevaron a abandonar el reality, el conductor le preguntó por su infancia. Así, Renato habló sobre la separación de sus padres y destacó el rol de su madre en su crianza. “Admiro tu fortaleza, tu resiliencia, admiro que seas una persona que siempre me aterrizó, que seas una buena madre”, comenzó diciendo. Pero fue en ese momento que Rossini quebró en llanto: “Admiro que… siempre te mantuviste fuerte en todos los momentos durísimos que pasamos. Y admiro más que hayas creado esta persona que estás viendo hoy en la pantalla. Porque gracias a ti mamá, hoy soy todo lo que estás viendo”. Con esas emotivas palabras, el rostro del joven se destacó en un primer plano en el que se pudieron ver sus ojos llenos de lágrimas.

Al notar su llanto, de Brito le preguntó por las situaciones que le tocó atravesar a lo largo de su vida. “Varias veces dijiste que tuvieron momentos duros, eso te tiene marcado desde chiquito, no hacés terapia, ¿no? ¿Y en qué cosas te apoyás?”, indagó. Aún sensible por los recuerdos compartidos, el exparticipante aseguró: “Me apoyo en esa motivación de que sé que si no lo resuelvo por mí mismo nadie va a venir… Mi mamá siempre me decía ‘pucha, si te quedás mirando el techo no va a venir el Espíritu Santo y te va a dar las oportunidades. Tú tienes que tocar todas las puertas’”.

Luego, el peruano habló sobre la conformación de su núcleo familiar durante su infancia. “La otra vez hablé con el psicólogo del programa y me di cuenta que había pasado muchas cosas feas y a veces uno está tan en piloto automático que no se da cuenta de las cosas y lo normaliza. Así es como a uno le parece común no tener un núcleo familiar convencional. A mí me gustaba ir a la casa de mis amigos y ver que se reunían con toda la familia, que estaban completos”, dijo todavía con la voz quebrada por la emoción.

Por último, el joven se refirió al vínculo con su padre. “¿Vos sabías que tu papá iba a estar presente cuando se hizo la presentación de la gala de Gran Hermano?”, le preguntó el conductor. Firme en su postura, Renato afirmó: “Yo lo traje para acá. ¿Viste la relación que tengo con mi papá? Es una relación más de amigos. Igual es mi papá. Me mudé con él casi un año. Pude compartir con él. No me malinterpreten. Pero mi papá, en los momentos que estuvo presente y me sacaba a pasear, me divertía mucho con él, porque somos muy parecidos en muchas cosas. Espero algún día llegar a su nivel de lo que él traspasa la pantalla”. Cabe destacar que el padre de Renato es un actor reconocido en su país natal y por ese motivo, el muchacho también lo es.