Joaquin Phoenix estuvo a punto de interpretar al Joker en “El Caballero de la Noche”

El actor Joaquin Phoenix reveló que fue considerado para interpretar al Joker en Batman: el caballero de la noche (2008), papel que finalmente inmortalizó Heath Ledger, según declaró durante una reciente entrevista en el podcast Tetragrammaton with Rick Rubin.

“Recuerdo que hablé con Chris Nolan sobre The Dark Knight (título original del film en inglés) y no sucedió por cualquier razón”, explicó Phoenix, quien admitió no sentirse preparado en aquel momento para asumir el papel del villano de Batman.

Y agregó durante la conversación: “Es una de esas cosas donde te preguntas: ‘¿Qué hay en mí que no está haciendo esto?’ Y no se trata de mí. Hay algo más. Hay otra persona que va a hacer algo… No puedo imaginar cómo sería si no tuviéramos la interpretación de Heath Ledger en esa película”.

La estrella de Hollywood manifestó cierta incertidumbre sobre el nivel de interés que Nolan tenía en él para el papel.

“No sé si Christopher Nolan se me acercó diciendo ‘definitivamente eres la persona’. No puedo recordar el contexto de cómo nos conocimos, pero sé que nos reunimos”, señaló.

De acuerdo a su declaración, no creyó que ese era su momento para brillar. “Mi sensación era que no debería hacer esto, pero tal vez él también pensaba: ‘No es el indicado’”, confesó.

La interpretación de Heath Ledger como el Joker en Batman: el caballero de la noche le valió el Oscar al mejor actor de reparto de manera póstuma, estableciendo un nuevo estándar para las actuaciones en películas de superhéroes.

Años más tarde, Joaquin Phoenix finalmente interpretaría al mismo personaje bajo la dirección de Todd Phillips en Joker (2019), actuación que, así como a Ledger, le consiguió el Oscar al mejor actor.

La película fue un éxito rotundo de taquilla, recaudando más de mil millones de dólares a nivel mundial.

En 2019, Joaquin Phoenix había explicado que inicialmente sentía aversión por los superhéroes, pero el guion de Joker le resultó tan cautivador que decidió participar en el proyecto.

“No podía encontrar respuestas”, dijo entonces. “Eso fue lo que me hizo sentir que tenía que hacerlo. Me sentía abrumado y aterrorizado por ello. Usualmente, cuando algo me asusta, siento que debo acercarme a ello”.

El actor también expresó en aquella ocasión su incomodidad con las etiquetas de género cinematográfico. “Odio la idea de etiquetar algo, principalmente porque realmente no sé cuáles son los géneros”, manifestó.

En ese sentido, destacó la complejidad que encontró en el personaje del Joker. “Tenía sentimientos muy contradictorios sobre el personaje. Y eso me gusta. No creo que tengamos suficiente de eso en las películas, particularmente en una película del género de superhéroes”.

El fracaso de “Joker 2” y la influencia de Nolan

La secuela, Joker: Folie à Deux (2024), que cuenta con Lady Gaga en el papel de Harley Quinn, no ha logrado replicar el éxito de su predecesora.

Según los datos disponibles, el largometraje ha recaudado USD 57 millones en la taquilla en Estados Unidos desde su estreno el 4 de octubre, con una recaudación global que alcanza los USD 201 millones hasta el momento.

Tanto la crítica como el público han respondido negativamente a esta segunda entrega.

Un informe reciente de The Hollywood Reporter reveló que Christopher Nolan habría influido significativamente en la película original Joker al bloquear supuestamente la idea de Phillips de que el filme terminara con el personaje de Phoenix tallándose una sonrisa en el rostro.

Las cicatrices faciales eran un elemento distintivo del Joker de Ledger en Batman: el caballero de la noche, por lo que el cienasta aparentemente no quería que esto se repitiera en otras interpretaciones del personaje.

Sin embargo, Joker: Folie à Deux concluye con una escena similar, lo que según se informa fue posible debido a que Nolan ya no mantiene vínculos profesionales con Warner Bros.