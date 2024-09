Benjamín Vicuña habló por primera vez de la crisis de Pampita y Roberto García Moritán: “Me afecta a mí”

Si algo le faltaba al culebrón entre Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán era la opinión de Benjamín Vicuña, ex de la modelo y con quien tuvo cuatro hijos. Este viernes, el actor chileno habló con A la tarde (América) y ofreció su punto de vista.

“No sé mucho desde dónde opinar, más que desearles lo mejor, que puedan encontrarle la vuelta. Desde ya, somos una familia con Rober y con Carolina, entonces hasta ahí puedo yo opinar. No me gusta opinar de las cosas de la gente en ese sentido”, comenzó diciendo.

Asimismo, habló de su actual relación con su novia, Anita Espasandín: “Yo estoy feliz, estoy en pareja, por lo mismo hay que reconocer que estas cosas o el lugar que me dan, es algo que no me corresponde, es algo que me afecta también a mí. Les deseo lo mejor y ojalá todo pueda ser solo un tema de ustedes y no trascienda”.

Benjamín Vicuña opinó de la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán (Foto: captura América)

“Somos una familia, somos un equipo entre muchos y hacemos lo más importante, que todas las personas que tienen familias ensambladas lo saben: funcionamos como un equipo yendo y trayendo a los chicos, entonces es eso. No puedo opinar más que esto porque no me corresponde, no está bueno tampoco”, aseveró.

Por último, el cronista Oliver Quiroz le recordó su discurso en los Martín Fierro 2023 dedicado a Pampita y desmintió una posible reconciliación con su ex: “Eso no es real y no voy a salir a… lo único que te puedo decir es que le deseo lo mejor a todo el mundo y ya está. Si vamos a empezar a hablar de lo que opinan en Twitter, estamos en el horno. Hasta ahí nomás llego”.

El círculo íntimo de Pampita ventiló los verdaderos motivos de la crisis con Roberto García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán atraviesan la peor crisis de su matrimonio. Sin embargo, el político se encargó rápidamente de desmentir que le haya sido infiel a la modelo, y reconoció que están luchando por el amor y la familia que construyeron a lo largo de estos cinco años juntos. Luego de su breve comunicado en las redes, el círculo íntimo de ella ventiló los verdaderos motivos del distanciamiento e intentó bajarle dramatismo al escándalo mediático.

Según Ángel De Brito, que habló con varios allegados de la top, todo se debió a un desgaste. “El motivo de la separación y muy desde adentro… del riñón y entorno indiscutible es que no hay terceros en discordia”, explicó al aire de LAM (América).

Pampita y Roberto García Moritán, en su peor momento. (Foto: instagram/pampitaoficial)

“Es un desgaste que los sorprendió a los dos y lleva mucho tiempo. Se empezaron a desconectar por lo laboral de uno y del otro”, agregó luego. Por último, el periodista sacó a la luz lo que no deja dormir a Moritán: “Le preocupa su aspecto laboral. Está bastante preocupado por la espuma política que se podía armar alrededor de esto”.