Coti Romero recreó el look de Pamela Anderson en Baywatch

, ex participante de, se convirtió en el centro de un intenso debate en redes sociales trasen unapara la revista. Si bien la producción pretendía rendir homenaje a la icónica actriz de, la reacción no fue del todo favorable. Romero, al compartir un adelanto de las fotos en Instagram,, lo que la llevó a hacer un profundo descargo público.

A través de varias historias en su cuenta de Instagram, la joven no solo manifestó su dolor por las críticas, sino que también envió un contundente mensaje sobre la importancia de la aceptación y el respeto hacia los demás. “No puedo entender cómo, en la época en la que estamos, se sigue hablando del cuerpo de los demás”, expresó Coti, visiblemente afectada.

La influencer fue duramente criticada en las redes.

COTI ROMERO Y EL HOMENAJE A PAMELA ANDERSON QUE TERMINÓ EN POLÉMICA

La influencer relató que cuando la revista Paparazzi le ofreció el proyecto, aceptó sin saber mucho sobre la actriz: “Sinceramente, no sabía quién era Pamela Anderson. Me pasaron unas referencias y acepté porque me pareció que la producción estaba muy bien hecha”, confesó. Pero su entusiasmo se apagó cuando vio los comentarios que desataron las imágenes.

“Entré a la publicación feliz y contenta por el resultado, porque la verdad es que nos llevó bastante tiempo. Pero vi los comentarios de la gente denigrando mi cuerpo, diciendo que estaba muy gorda, que parecía una embarazada, y otras cosas horribles”, contó Romero con frustración.

COTI ROMERO ENTRE LAS CRÍTICAS DESPIADADAS Y EL APOYO DE SUS SEGUIDORES

En la publicación de Paparazzi en Instagram, rápidamente comenzaron a acumularse miles de comentarios, tanto positivos como negativos. Los más crueles no tardaron en hacerse virales: “Después de una docena de facturas”, escribió un usuario. Otros comentarios decían: “Se parece en la parte de la rodilla”, “Lo que pedís por internet… lo que te llega”, “Antes y después de la pandemia”, y “Esto es real… ¡cuánto te falta para llegar ahí!”.

No obstante, también hubo quienes salieron a defender a la influencer. “Sos hermosa, y el/la que diga lo contrario, le quiero ver en traje de baño y que le quede así de bien”, comentó un seguidor. Otra persona apuntó contra los haters: “No puedo creer los mensajes de las mujeres, la que puede, puede, y la que no, critica”. La misma revista comentó en su post: “Para nosotros, Coty salió HERMOSA, y el decorado se calla”.

EL CONTUNDENTE DESCARGO DE COTI ROMERO TRAS LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ

A raíz de la tormenta de críticas, Coti decidió tomar la palabra y hacer un fuerte descargo en su Instagram, donde con firmeza cuestionó a aquellos que se sienten con el derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás. “No entiendo cómo vos, del otro lado, tenés esa necesidad de decirle al otro que tiene esto o que tiene lo otro. Todos tenemos espejos en nuestras casas y no hay necesidad de señalarlo”, afirmó.

Además, apuntó contra los comentarios que le sugerían dejar de comer. “He recibido comentarios de gente diciéndome que deje de comer. No voy a dejar de comer porque eso no es sano. No voy a dejar de comer porque a vos te parezca que yo estoy gorda. No voy a dejar de comer por lo que vos me digas”, afirmó categóricamente.

La joven también recordó el impacto que este tipo de agresiones puede tener en quienes son más vulnerables. “Hay gente que se ha llegado a matar por cosas como estas”, advirtió, enfatizando la gravedad de la situación. “Hay chicos y chicas que no la están pasando bien. Yo lo estoy pudiendo sobrellevar, pero hay gente que no lo puede sobrellevar tan fácilmente”.

Finalmente, Coti dejó en claro que su cuerpo es suyo y que no necesita validación externa. “Soy una mujer real y me muestro así, con pancita, con celulitis. La perfección no existe. Yo estoy feliz con lo mío. Me acepto y me amo así. ¿Por qué vos tenés que validarme?”, concluyó, dejando un poderoso mensaje de amor propio.