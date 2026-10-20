Pampita con tajo extremo y Florencia de la V con pedrería brillaron en una noche de gala

Guillermina Valdés, Franco Masini y Barbie Simons mostraron el poder de los brillos, escotes y transparencias en Make a wish.
El negro y dorado fue el dress code de una noche que reunió a importantes figuras del espectáculo como Pampita, Florencia de la V, Guillermina Valdés y Franco Masini, entre otros. Todos se vistieron de gala para la noche de Make a Wish Argentina en el hotel Alvear y acapararon los flashes.
Pampita con tajo extremo
Pampita apostó por un clásico que nunca pasa de moda: vestido negro de terciopelo con tajo pronunciado en la falda. El modelo, de breteles finos, acabado satinado y espalda a la vista, tiene escote en V y un lazo fino que marca la cintura. Lo complementó con stilettos con pulsera al tono y un brazalete dorado con brillantes plateados, a juego con un anillo.
Florencia de la V con corset de pedrería
Florencia de la V apostó al glamour de un vestido negro con apliques de piedras coloridas brillantes en todo el corset strapless. La falda, recta y de tiro alto, tiene pliegues que aportan movimiento. El broche de oro fueron los aros colgantes con grandes perlas en foma de gota.
Guillermina Valdés en naked dress dorado
Guillermina Valdés no escatimó en audacia. Llevó un vestido al cuerpo translúcido, de mangas largas y falda fluida, adornado con pequeños brillantes color oro en todo el talle. Tal como dictan las tendencias, el modelo dejó a la vista la lencería.
Franco Masini en sastrería
Franco Masini, uno de los chicos mimados de la moda, dio el presente con sastrería moderna y oversize. Eligió un ambo negro con saco cruzado de doble abotonadura que contrastó con la camisa y corbata blancas.
Barbie Simons con strapless y brillos
Barbie Simons también se sumó al furor por los brillos y transparencias con un vestido strapless negro translúcido, adornado con brillantes al tono en todo el talle y encaje en el escote. El diseño dejó a la vista el culotte negro que usó debajo.
Nequi Galotti con un toque fucsia
Nequi Galotti apostó a la elegancia y romanticismo de un vestido negro con falda acampanada y una segunda tela translúcida que cae a modo de cola. Le dio una cuota de color al estilismo con un clutch fucsia que contrastó con el negro.
Teresa Calandra, off shoulder y detalles brillantes
Teresa Calandra mostró la elegancia de un vestido negro al cuerpo con escote off shoulder y mangas largas. Elevó el look con sandalias adornadas con brillantes plateados y un clutch haciendo juego.
Más invitados con estilo
Rosi Flom, dermatóloga de celebridades y una de las organizadoras de la gran noche de Make a Wish, con un vestido negro de la última colección de Chanel.
Donato De Santis llegó con su mujer Micaela, vestida de pailletes. El cocinero eligio un look total black elegante y descontracturado: traje negro con camisa y una chalina fina como detalle.