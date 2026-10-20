Pampita con tajo extremo y Florencia de la V con pedrería brillaron en una noche de gala

Guillermina Valdés, Franco Masini y Barbie Simons mostraron el poder de los brillos, escotes y transparencias en Make a wish.

El negro y dorado fue el dress code de una noche que reunió a importantes figuras del espectáculo como Pampita, Florencia de la V, Guillermina Valdés y Franco Masini, entre otros. Todos se vistieron de gala para la noche de Make a Wish Argentina en el hotel Alvear y acapararon los flashes.

Pampita con tajo extremo

Pampita apostó por un clásico que nunca pasa de moda: vestido negro de terciopelo con tajo pronunciado en la falda. El modelo, de breteles finos, acabado satinado y espalda a la vista, tiene escote en V y un lazo fino que marca la cintura. Lo complementó con stilettos con pulsera al tono y un brazalete dorado con brillantes plateados, a juego con un anillo.

Pampita con tajo pronunciado. (Foto: Movilpress)

Pampita mostró la espalda abierta de su vestido. (Foto: Movilpress)

Florencia de la V con corset de pedrería

Florencia de la V apostó al glamour de un vestido negro con apliques de piedras coloridas brillantes en todo el corset strapless. La falda, recta y de tiro alto, tiene pliegues que aportan movimiento. El broche de oro fueron los aros colgantes con grandes perlas en foma de gota.

Florencia de la V con brillos y joyería maximalista. (Foto: Movilpress)

Guillermina Valdés en naked dress dorado

Guillermina Valdés no escatimó en audacia. Llevó un vestido al cuerpo translúcido, de mangas largas y falda fluida, adornado con pequeños brillantes color oro en todo el talle. Tal como dictan las tendencias, el modelo dejó a la vista la lencería.

Guillermina Valdés con brillos color oro. (Foto: Movilpress)

Franco Masini en sastrería

Franco Masini, uno de los chicos mimados de la moda, dio el presente con sastrería moderna y oversize. Eligió un ambo negro con saco cruzado de doble abotonadura que contrastó con la camisa y corbata blancas.

Franco Masini en ambo negro cruzado. (Foto: Movilpress)

Barbie Simons con strapless y brillos

Barbie Simons también se sumó al furor por los brillos y transparencias con un vestido strapless negro translúcido, adornado con brillantes al tono en todo el talle y encaje en el escote. El diseño dejó a la vista el culotte negro que usó debajo.

Barbie Simons con brillos y culotte a la vista. (Foto: Movilpress)

Nequi Galotti con un toque fucsia

Nequi Galotti apostó a la elegancia y romanticismo de un vestido negro con falda acampanada y una segunda tela translúcida que cae a modo de cola. Le dio una cuota de color al estilismo con un clutch fucsia que contrastó con el negro.

Nequi Galotti con detalles transparentes y clutch fucsia. (Foto: Movilpress)

Teresa Calandra, off shoulder y detalles brillantes

Teresa Calandra mostró la elegancia de un vestido negro al cuerpo con escote off shoulder y mangas largas. Elevó el look con sandalias adornadas con brillantes plateados y un clutch haciendo juego.

Teresa calandra con vestido off shoulder al cuerpo. (Foto: Movilpress)

Más invitados con estilo

Rosi Flom, dermatóloga de celebridades y una de las organizadoras de la gran noche de Make a Wish, con un vestido negro de la última colección de Chanel.

Rosi Flom vestida por Chanel. (Foto: @rosiflom)

Donato De Santis llegó con su mujer Micaela, vestida de pailletes. El cocinero eligio un look total black elegante y descontracturado: traje negro con camisa y una chalina fina como detalle.