For Ever quiere dar otro paso para alejarse del descenso

For Ever buscará retornar a la senda de la victoria cuando este domingo, a las 17, reciba a Defensores de Belgrano por la 32ª fecha de la zona “A” de la Primera Nacional de fútbol. El partido se disputará en el estadio Juan Alberto García contará con el arbitraje de Carlos Córdoba.

El partido es clave para el “negro” en su lucha por evitar el descenso. Si el elenco chaqueño gana les sacará ocho puntos a San Miguel y diez a Acassuso (ambos cayeron y son los que están hoy perdiendo la categoría) y quedarán doce unidades en juego (cuatro fechas).

En cuanto a la “tabla de arriba”, Ciudad de Bolívar, que hoy está octavo y es el último que está ingresado al Reducido para pelear por el segundo ascenso a la Liga Profesional, ganó ayer y le sacó nueve puntos a For Ever, por lo que es muy difícil que el “negro” logre la clasificación. Igual está claro que el objetivo central para el equipo de Cravero, que hoy está décimo, es sostenerse en la categoría.

Lucas “Croata” Mihovilcevich por Alan Luque (cinco amarillas) en el lateral derecho y Mateo Díaz Chaves por Ezequiel Pacheco en la ofensiva (táctico) serán las variantes en el equipo de Daniel Cravero respecto del once que viene de caer por 2 a 1 como visitante ante Ciudad de Bolívar.

Defensores de Belgrano, por su parte, marcha undécimo (tiene los mimos puntos que For Ever). Viene de caer por 1 a 0 como local ante el líder Ferro y buscará recuperarse en Resistencia. La única duda, si sigue en el equipo Agustín Benítez o si se mete Leandro Ciccolini. El resto, igual.

En la primera fase, el “dragón” y el “negro” igualaron 0 a 0 en el Bajo Belgrano.

Probables formaciones

FOR EVER: Nicolás Caprio; Lucas Mihovilcevich, David Valdez, Ricardo Garay Lima y Agustín Ojeda; Enzo Gaggi, Juan Manuel Carrizo, Brian Nievas y Leandro Fernández; Mateo Díaz Chaves y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

DEF. DE BELGRANO: Alejandro Medina; Brian Gómez, Gonzalo Gamarra, Luis Jerez Silva e Ian Pérez; A. Benítez o Leandro Ciccolini, Juan De Tomaso, Ignacio Gutiérrez y Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre y Enzo González. DT: Mariano Campodónico.

Árbitro: Carlos Córdoba. Asistentes: Matías Bianchi y Antonella Pajón. Cuarto árbitro: Federico Guaymas Tornero. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever. Hora: 17.