El diputado Sergio Dolce participo del acto por el 60° aniversario de Villa Rural El Palmar, junto al intendente Ariel Lovey, el gobernador Leandro Zdero, la diputada provincial Magda Ayala, demás autoridades provinciales, y toda la comunidad que se acercó a compartir este momento.

El Palmar es una histórica zona de productores, sobre todo algodoneros, el algodón era un pilar en la zona, la ganadería, la cementera baja. Productores agrícolas y ganaderos que hicieron grande al Palmar.

Fue una jornada muy especial para todos los que queremos profundamente a este pueblo. Durante el encuentro, volvimos a expresar dos pedidos fundamentales de la comunidad, la municipalización de El Palmar y la pavimentación del acceso al pueblo, un sueño que comparten todos los vecinos, incluso muchos que hoy ya no están.

Me siento orgullosamente parte de esta comunidad. Porque nací y creci en un pueblo vecino, por lo que conozco de cerca su realidad, conozco sus necesidades y desde siempre acompañé a sus instituciones, al sector rural y a las familias que luchan día a día por salir adelante.

Voy a seguir estando al frente de esta lucha, acompañando al pueblo y trabajando para que Villa Rural El Palmar tenga el reconocimiento y el futuro que merece. Ver menos