Causa Cuadernos: la exmujer de Centeno se descompensó en la sala y suspendieron su declaración

El Tribunal Oral Federal N° 7 suspendió la declaración de Hilda Horovitz, exmujer de Oscar Centeno, porque la mujer sufrió una descompensación en la sala.

Durante su declaración, Horovitz confirmó que vio los cuadernos con los escritos de su expareja que dispararon la investigación por presunta corrupción: “Él me usó a mí”. Fue al asegurar que Centeno la usó como testaferro en distintas ocasiones.

La expareja de Centeno dijo: “Los cuadernos sí los vi, estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo: los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas, todo”. Dijo que cuando los encontró, hizo “como que abría las hojas, pasándolas” pero que no los leyó.