Abel Furlán rompió el silencio tras la intervención judicial de la UOM

El secretario general desplazado vinculó la decisión judicial con el avance de las políticas del Gobierno nacional contra la industria y los trabajadores.

Abel Furlán rompió el silencio luego de que la Justicia anuló las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dispuso la intervención del gremio por 180 días y ordenó su desplazamiento como secretario general. El dirigente sindical cuestionó duramente la resolución y aseguró que se trata de un hecho sin precedentes desde el regreso de la democracia.

“La primera vez en democracia”

“Las intervenciones a la UOM nunca fueron hechos aislados. Fuimos intervenidos en 1955 y 1976. Cada vez que hubo un intento por destruir a la industria, intervinieron a la UOM. Ahora pasa de nuevo. Es la primera vez en democracia”, sostuvo Furlán en declaraciones a AM 530 Somos Radio.

El referente metalúrgico consideró que la decisión judicial excede una discusión interna del sindicato y apuntó directamente contra el contexto político y económico actual. “Lo hacen en un contexto particular, en medio de paritarias y mientras el Gobierno avanza con políticas antiindustriales. Construyeron una crisis institucional para llegar a este fallo de intervención”, afirmó.

Además, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la medida para el conjunto del movimiento obrero. “Es claramente un golpe al modelo sindical argentino, disfrazado de supuesta crisis institucional. En todo caso, son los trabajadores los que deben resolver sus propios problemas, no la Justicia. Es un antecedente grave para todo el movimiento sindical”, remarcó.

Críticas al fallo y advertencia sobre los trabajadores

Furlán también cuestionó la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de desplazar a las autoridades electas por los afiliados. “El fallo judicial está desplazando a los representantes elegidos por los trabajadores”, denunció.

En esa línea, defendió la autonomía de la organización sindical y recordó que existen mecanismos internos para resolver conflictos electorales. “La Corte Suprema ya dijo que las instituciones tienen que desarrollar sus propias herramientas para resolver los problemas que pudieran aparecer. La UOM tiene herramientas para hacerlo. Lo que buscan es congelar el salario de los trabajadores, está claro”, aseguró.

Por último, el dirigente garantizó que el gremio continuará enfrentando la decisión judicial por distintas vías y lanzó una advertencia sobre el futuro del conflicto. “La respuesta va a ser judicial e institucional. La respuesta no va a ser resignación. Va a ser unidad, organización y lucha. No vamos a dejar de pelear por los salarios dignos de nuestros compañeros”, concluyó.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió anular las elecciones nacionales de la UOM celebradas en marzo pasado, declarar la acefalía del sindicato y designar un interventor judicial por un plazo de 180 días, durante el cual deberá convocarse a nuevos comicios. La decisión también dispuso el cese inmediato de Furlán y del resto de las autoridades surgidas de aquella elección.