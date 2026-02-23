Connect with us

Robaron en una sede de la Secretaría de Trabajo: se llevaron equipos informáticos y picos de bronce

Published

Ocurrió durante la madrugada en una oficina donde funciona el Programa Asistir. La Justicia ya investiga el hecho, mientras se realiza un inventario para determinar el alcance del robo.

Delincuentes violentaron esta madrugada uno de los accesos de una dependencia de la Secretaría de Trabajo y robaron equipos informáticos, entre otros objetos, informó esta tarde el Ministerio de Capital Humano.

Ocurrió alrededor de las 5:00 en la oficina ubicada en 25 de Mayo 645, donde funciona la atención al público del Programa Asistir.

Fuentes de esa área indicaron a TN que los ladrones forzaron la reja de ingreso al edificio y accedieron al interior. En una primera inspección, confirmaron el robo de equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes.

El robo ocurrió en la oficina ubicada en 25 de Mayo 645. (Foto: Google Street View).
Las autoridades indicaron que todavía no se pudo precisar el número exacto de elementos robados, ya que realizaban el inventario y conteo correspondiente para determinar el faltante total. Luego del hallazgo, se dio intervención inmediata a las fuerzas de seguridad.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Federal Argentina, junto con personal de Asuntos Internos y de la Policía Científica, que llevaron adelante las pericias para relevar daños y posibles rastros.

También analizaban las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir la secuencia del ingreso y facilitar la identificación de los responsables.

La causa quedó radicada en la Secretaría Nº 15 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, que interviene en la investigación judicial.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo inició una investigación interna y el correspondiente sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y esclarecer de manera integral lo ocurrido.

