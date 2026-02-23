Con el apoyo de EE.UU.: así fue el operativo militar para asesinar al capo narco mexicano “El Mencho”

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue asesinado este domingo tras un operativo militar en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, México. La acción de las fuerzas especiales del Ejército con apoyo de la Guardia Nacional provocó la inmediata reacción del grupo criminal con bloqueos, quema de vehículos y ataques en distintos puntos del país.

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional, el capo narco de 59 años resultó gravemente herido durante el enfrentamiento y falleció mientras era trasladado vía aérea a Ciudad de México. En el procedimiento murieron también otros seis integrantes del CJNG, dos fueron detenidos y tres militares resultaron heridos.

El operativo contó con trabajos de inteligencia militar central y con “información complementaria” aportada por autoridades estadounidenses, de acuerdo con el comunicado oficial y cables de AFP y EFE. Washington ofrecía una recompensa de US$15 millones por información que condujera a su captura.

Horas después de conocerse la muerte, comenzaron bloqueos coordinados en carreteras y avenidas de Jalisco y estados vecinos. Gobernadores activaron protocolos de emergencia, suspendieron servicios de transporte, clases y eventos masivos, y recomendaron a la población no salir de sus casas.

Cómo fue el operativo que terminó con el líder narco

De acuerdo con el parte oficial, fuerzas especiales del Ejército, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, se desplegaron en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, tras tareas de inteligencia que ubicaron al líder narco en la zona.

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado. El Ejército señaló que el personal fue atacado y que respondió en defensa propia. En total murieron siete presuntos integrantes del cartel, entre ellos su líder.

Además, se incautaron vehículos blindados y armamento pesado, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos, según detalló la Defensa mexicana. El Gobierno informó que la acción se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos, que aportaron información clave para el despliegue.

La muerte de “El Mencho” se produjo en un contexto de presión de Washington para que México intensifique el combate contra el narcotráfico, en particular por el tráfico de fentanilo.

Reacción narco: bloqueos, incendios y violencia en las calles

Tras el operativo, grupos narcos realizaron bloqueos con autos y camiones incendiados en rutas estratégicas de Jalisco y Michoacán. Según EFE, también se registraron quemas de comercios en Guanajuato y cortes de carreteras en Tamaulipas.

El académico mexicano Rafael Prieto Curial, investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad, con sede en Viena, consultado por TN dijo que el CJNG cuenta con 25.000 miembros.

Comercios incendiados en Guanajuato, México, tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” Foto: AP/Alfredo Valadez).

En Jalisco, los ataques se concentraron en Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala. El gobernador Pablo Lemus confirmó que el operativo federal “derivó en enfrentamientos en la zona” y que, como reacción, individuos incendiaron y atravesaron vehículos para inhibir la acción de las autoridades.

El mandatario activó el “código rojo”, suspendió el transporte público en algunas áreas y recomendó a la población permanecer en sus hogares. En Michoacán se reportaron bloqueos en carreteras y suspensión de salidas en la terminal de autobuses de Morelia.

Además, aerolíneas internacionales cancelaron vuelos hacia Puerto Vallarta y en el puerto de Manzanillo se detuvieron operaciones como medida preventiva, según Ansa.

El mensaje oficial tras el operativo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantenerse “en calma” tras el operativo y los hechos de violencia desatados. En un mensaje en redes sociales afirmó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados” y sostuvo que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”, según EFE.

“Debemos mantenernos informados y en calma”, escribió la mandataria, tras destacar el trabajo del Ejército, la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad.

Desde Estados Unidos, el subsecretario de Estado Christopher Landau calificó la muerte del capo narco como “un gran hito para México y Estados Unidos”, de acuerdo con AFP, aunque expresó preocupación por la violencia desatada posteriormente.

El abatimiento del fundador del CJNG representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en los últimos años. Sin embargo, la secuencia que siguió a su muerte volvió a mostrar la capacidad de reacción del cartel mexicabno y abrió interrogantes respecto de un intento de reconfiguración tras la caída de su líder histórico.