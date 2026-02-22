Macri no descarta ser candidato a presidente porque Galperín y Brito no muestran interés

Mauricio Macri ahora no descarta ser candidato a presidente el año que viene para obligarlo a Javier Milei a negociar un acuerdo electoral que le permita al PRO conservar la Ciudad.

El ex presidente viene filtrando su intención de competir contra La Libertad Avanza con un outsider, enojado por el destrato que le dispensa Milei. El primer señalado fue Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre. También se habla de Jorge Brito, dueño del Banco Macro y ex presidente de River.

Pero Galperín y Brito no muestran interés en la propuesta de Macri porque no quieren ser una moneda de negociación del líder del PRO con la Rosada.

Lo que busca realmente el ex presidente es instalar un candidato que mida al menos ocho puntos para poner en riesgo el triunfo de Milei en primera vuelta. En la Rosada ya tienen medido que llegar a un ballotage, si no hay un cambio en los resultados económicos, es demasiado riesgoso para el presidente.

Sin figuras a mano para llegar a esos ocho puntos, que representan alrededor de 2 millones de votos, Macri sólo se tiene a si mismo para bajarse en caso de llegar a un acuerdo con los libertarios. Por eso ya empezó a moverse como candidato: La Nación anticipó que el líder del PRO se mudó nuevamente a la Ciudad tras separarse de Juliana Awada y que activará una gira federal para mostrarse en las provincias.

En el PRO detectaron que la valoración de la gestión porteña mejoró en los últimos meses y de los cinco indicadores que miden mensualmente, tres dan en verde, uno en amarillo y sólo uno en naranja, que es la limpieza. “La gestión arrancó y se empieza a parecer a gestiones del PRO”, dicen en el entorno del ex presidente.

En el gobierno advierten que la Ciudad es una obsesión de Karina Milei y que buscarán arrebatársela a Jorge Macri, por más martingalas que haga su primo.