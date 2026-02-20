Connect with us

QUITILIPI – Operativo “Lince”: lo demoraron con una moto adulterada

El rodado de alta cilindradas, presentaba numeración de motor rebajada y cuadro con grabados apócrifos.

Un joven de 21 años fue demorado esta madrugada en el marco de un control preventivo realizado sobre la Ruta Provincial N° 4, en la intersección con el acceso Juan D. Perón de la localidad de Quitilipi.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas durante el operativo denominado “Lince”. Al identificar al conductor de una motocicleta, los efectivos detectaron irregularidades en las numeraciones del rodado.

Tras la verificación, se constató que la motocicleta Honda Tornado 250 cc presentaba numeración de motor rebajada y cuadro con grabados apócrifos, por lo que se procedió al secuestro inmediato del vehículo.

El demorado fue trasladado junto al rodado a la comisaría local, donde quedó a disposición de la justicia, mientras se dará intervención a la División Verificación Vehicular para determinar la procedencia de la motocicleta. Ver menos

