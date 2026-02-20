Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Millonarias pérdidas de productores en el sur correntino tras la tormenta y granizo de ayer

Published

El fuerte temporal que azotó a casi toda la provincia de Corrientes, en la jornada de ayer jueves 19/02, dejó numerosas consecuencias en las extensiones agrícolas y ganaderas..

Durante la madrugada de este jueves llegó al extremo sur correntino. En Mocoretá las piedras, de variado tamaño y cantidad, terminó reventando el citrus que se encontraban en plena etapa de crecimiento.

En esa zona también le provocó la muerte a una oveja. No habría podido encontrar refugio durante el temporal.

Mientras tanto, las ráfagas de viento avanzaron sobre el resto de la provincia con su poder destructivo sobre el mediodía de ayer.

 

Con ráfagas de entre 50 y 80 km./hora destruyó una importante cantidad de tendaleros en la zona de Lavalle, Santa Lucía y Bella Vista.

También en el sur correntino, en la ciudad de Monte Caseros, varios barrios quedaron bajo agua debido al temporal.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Acampando en Solitario, Pesca y Cocina a la orilla del río, Carne Asada pesca urbana

En este video salgo a acampar en solitario a la orilla del río, buscando una jornada simple de pesca urbana y cocina al aire...

4 días ago

Mundo

85 muertos y doscientos heridos por una bomba en una estación de tren: el día que detuvieron a los autores de la matanza de Bolonia

El 15 de febrero de 1981, la justicia detuvo los ultraderechistas Valerio Fioravanti, Francesca Mambro y Sergio Picciafuoco, y los acusó de haber colocado...

4 días ago

Economia

El Gobierno tiene lista la medida para dar créditos en dólares, pero evalúa demorarla por diferencias internas

La iniciativa está avanzada entre los equipos del Ministerio de Economía y del Banco Central, pero en las últimas horas surgieron objeciones. Preocupación por...

4 días ago

NOTICIAS

Asesinaron a un presunto estafador en José C. Paz: lo encontraron atado, baleado y quemado dentro de su auto

La víctima había sido denunciada en las redes como un falso abogado. La policía investiga una posible venganza. Un brutal asesinato tuvo lugar en...

4 días ago