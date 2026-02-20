Millonarias pérdidas de productores en el sur correntino tras la tormenta y granizo de ayer

El fuerte temporal que azotó a casi toda la provincia de Corrientes, en la jornada de ayer jueves 19/02, dejó numerosas consecuencias en las extensiones agrícolas y ganaderas..

Durante la madrugada de este jueves llegó al extremo sur correntino. En Mocoretá las piedras, de variado tamaño y cantidad, terminó reventando el citrus que se encontraban en plena etapa de crecimiento.

En esa zona también le provocó la muerte a una oveja. No habría podido encontrar refugio durante el temporal.

Mientras tanto, las ráfagas de viento avanzaron sobre el resto de la provincia con su poder destructivo sobre el mediodía de ayer.

Con ráfagas de entre 50 y 80 km./hora destruyó una importante cantidad de tendaleros en la zona de Lavalle, Santa Lucía y Bella Vista.

También en el sur correntino, en la ciudad de Monte Caseros, varios barrios quedaron bajo agua debido al temporal.