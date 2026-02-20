Martín Voss, el ex funcionario y hombre de Caputo que se queda con contratos del Pami por miles de millones

Martín Voss, socio de Pazo y hermano del titular del BICE, estuvo en la obra social de los jubilados en el macrismo. Ahora es apoderado de una firma que sólo en 2024 facturó 30 mil millones al Pami.

Martín Voss es el eslabón perdido del entramado de empresas que empezaron a hacer negocios de miles de millones con el Estado, luego que Toto Caputo lograra volver al Ministerio de Economía con Javier Milei.

La cola envenenada del escándalo de los aportes a la campaña bonaerense de La Libertad Avanza que reveló LPO, condujo hasta Voss, definido en el mundo empresario como “el hombre” del ministro de Economía para los negocios con contrataciones del Estado.

Voss es socio de Invernea, una empresa de chips para vacas -entre otras actividades- que Caputo y su mano derecha, Juan Pazo, intentaron meter por la ventana más de una vez, en las contrataciones de la Secretaría de Agricultura, pero tuvieron que retroceder ante la resistencia de los productores. Pero Caputo y Pazo no se deprimieron con ese fracaso y luego volvieron a beneficiar a Invernea con el decreto firmado por el ministro que barrió con la prohibición que regía desde 1973 de exportar ganado en pie.

Pero Voss también es la cara visible de Oxigeno y Tecnología (Oxitec), con base en el Parque Industrial de General Güemes de Salta, con el monopolio de los contratos de oxígeno medicinal en las delegaciones del Pami en Salta y Jujuy.

La familia del ex “secretario fantasma” de Caputo es la que más aportó a la campaña libertaria

Voss, que también integra VP Comunicación, es hermano de Maximiliano, actual presidente del BICE, el banco que controla el Ministerio de Economía. Actual apoderado de Oxígeno y Tecnología, Voss fue durante el macrismo el gerente de Relaciones Institucionales del mismo Pami al que ahora visita como proveedor. En Estados Unidos tienen una figura para esa promiscuidad de negocios privados y cargos públicos: “La puerta giratoria”.

El 10 de diciembre de 2025, Pami le prorrogó el servicio a Oxigeno y Tecnología por más de 17.450 millones, el monto más elevado de todas las proveedoras de oxígeno, detrás de Praxair.

En septiembre de 2024, Martín Voss fue quien firmó una oferta para cubrir el servicio de oxigenoterapia de Pami en distintas provincias por casi 30 mil millones de pesos.

Con algunas demandas en contra en tribunales provinciales como en el caso de Río Negro, Oxigeno y Tecnología tuvo inicialmente un margen de acción limitado en el noroeste argentino (NOA), con epicentro en Salta.

El Grupo Oxitesa fue creado por el ingeniero Álvaro José Ramón Herrera, que en los últimos tiempos expandió el negocio a España y Perú.

En ese entramado de empresas donde también aparece Oxígeno Salta, en diciembre 2024 se conformó Oxígeno y Tecnología S.A., en este caso con Álvaro Herrera como director suplente y con el propio Martín Voss como presidente. Desde esa firma es que se realizó el aporte a la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires.

Cómo funciona el cartel del oxígeno detrás de la escasez en los hospitales

Sus vínculos con el mundo Caputo son extensos. En especial con el ex titular de ARCA, Juan Pazo, mano derecha real del ministro. En la última etapa del macrismo, luego de su paso por el Pami, fue coordinador General de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que controlaba el propio Pazo.

La aparición de Oxitec como proveedor del Pami y aportante de La Libertad Avanza en la provincia forma parte de un entramado de sociedades ligadas a Caputo.

De regreso a la actividad privada, se asociaría con Pazo en Invernea y se metería a fondo en el redituable negocio del oxígeno medicinal como prestador del Pami, que tiene sus servicios detonados por el ajuste, pero para algunos pocos elegidos sigue siendo un gran negocio.

De hecho, el manejo de los proveedores de la obra social de los jubilados enfrenta una ola de denuncias de afiliados e intendentes que advierten maniobras irregulares en beneficio de determinadas empresas. Pero como sucede con tantas otras irregularidades del gobierno libertario, la justicia por ahora elige mirar para otro lado.

La aparición de Oxitec entre las aportantes de La Libertad Avanza en la provincia forma parte de un entramado de sociedades ligadas a Caputo, como Alfonso Giudici, client advisor de una reconocida firma estadounidense de gestión de patrimonio que el año pasado mantuvo reuniones con funcionarios de Economía. Un entramado tan extenso que se divide por áreas de negocios, áreas que casualmente coinciden con las reparticiones públicas que conduce el ministro.