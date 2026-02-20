Connect with us

Hi, what are you looking for?

Economia

Los dueños de la empresa que lanzó los caramelos “No hay plata” remataron la fábrica por la caída de ventas

Published

El Grupo Marengo entró en crisis el año pasado por la caída de ventas. En diciembre de 2023 habían tributado a Milei una línea de caramelos.

“Si no hay plata, lo que si habrá será dulzura, alegría y diversión”. Con ese slogan, el Grupo Marengo lanzó el 14 de diciembre de 2023 una línea de caramelos que rendía tributo a la frase que Javier Milei había pronunciado cuatro días antes, de espaldas al Congreso, para enmarcar el ajuste draconiano que ejecutaría: “No hay plata”.

 

El efecto recesivo de ese ajuste impactó de lleno en la industria de las golosinas y ya desde 2025, la firma Marengo ingresó en una crisis inédita en sus más de 80 años de historia. La campaña que buscó subirse a la ola libertaria, se convirtió así en una profecía ominosa.

 

El panorama crítico desembocó en la decisión de los dueños de vender la fábrica, en medio de una escalada de conflictividad con sus 60 trabajadores que reclamaban el pago de sueldos atrasados.

El mayor frigorífico avícola del país quedó al borde del cierre por la importación de pollo brasileño

 

La crisis actual contrasta con lo sucedido con el lanzamiento de “No hay plata”. Saludada la novedad con beneplácito por la granja de trolls libertarios, los caramelos frutales duros y ácidos en homenaje a Milei eran presentados como un “furor” por esta empresa con base en Rafaela, Santa Fe.

El año pasado, la firma Marengo ingresó en un espiral de crisis inédita en sus más de 80 años de historia. La campaña de los caramelos “No hay plata”, que buscó subirse a la ola libertaria, se convirtió así en una profecía ominosa.

Pero poco después, lo que vino fue un desplome de ventas generalizado que tuvo entre los primeros perjudicados al rubro de las golosinas.

Flyer con el que el Grupo Marengo lanzó el 14 de diciembre de 2023 los caramelos "No hay plata". Dos años más tarde, vendieron la fábrica por la recesión.

Flyer con el que el Grupo Marengo lanzó el 14 de diciembre de 2023 los caramelos “No hay plata”. Dos años más tarde, vendieron la fábrica por la recesión.

 

En julio de 2025, amparándose en la fuerte caída de las ventas y razones de “fuerza mayor y falta de trabajo no imputable al empleador”, Marengo aplicó un esquema de suspensiones sin goce de sueldos durante la segunda quincena de ese mes.

 

Luego, avanzó con una reducción de más del 30% de su personal. Desde entonces, se profundizó el conflicto con el personal que terminó por estallar en 2026, con protestas frente a la planta por deudas salariales.

“La gente está en la casa por una decisión de la empresa. Está cerrada, sin producir, sin comprar insumos, y eso nos genera mucha incertidumbre y preocupación”, había alertado la semana pasada el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) Seccional Rafaela, Nicolás González.

 

En las últimas horas la empresa notificó al gremio la venta de la planta a un grupo proveniente de la Ciudad de Buenos Aires, ligado al rubro de las golosinas, aunque hasta el momento los trabajadores no cuentan con mayores detalles.

Los dueños de la empresa que lanzó los caramelos "No hay plata" remataron la fábrica por la caída de ventas

 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Acampando en Solitario, Pesca y Cocina a la orilla del río, Carne Asada pesca urbana

En este video salgo a acampar en solitario a la orilla del río, buscando una jornada simple de pesca urbana y cocina al aire...

4 días ago

Mundo

85 muertos y doscientos heridos por una bomba en una estación de tren: el día que detuvieron a los autores de la matanza de Bolonia

El 15 de febrero de 1981, la justicia detuvo los ultraderechistas Valerio Fioravanti, Francesca Mambro y Sergio Picciafuoco, y los acusó de haber colocado...

4 días ago

Economia

El Gobierno tiene lista la medida para dar créditos en dólares, pero evalúa demorarla por diferencias internas

La iniciativa está avanzada entre los equipos del Ministerio de Economía y del Banco Central, pero en las últimas horas surgieron objeciones. Preocupación por...

4 días ago

NOTICIAS

Asesinaron a un presunto estafador en José C. Paz: lo encontraron atado, baleado y quemado dentro de su auto

La víctima había sido denunciada en las redes como un falso abogado. La policía investiga una posible venganza. Un brutal asesinato tuvo lugar en...

4 días ago