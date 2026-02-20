Corrientes Capital: una joven sufrió 10 puñaladas y buscan a su expareja

El hecho ocurrió este viernes en inmediaciones del SUM del barrio Ponce de la capital correntina. La víctima del supuesto caso de violencia de género fue identificada como Lucía M.

El atacante sería un hombre identificado como Roque S. Se activó su búsqueda tras la intervención de la Comisaría 22°.

La mujer sufrió graves heridas y, según familiares, permanece en terapia intensiva de un hospital capitalino.

También solicitan colaboración para dar con el paradero del presunto atacante.

Informe de la policía

Efectivos de la Comisaría Vigesimosegunda Urbana, en la jornada de hoy en horas de la madrugada tomaron conocimiento tras el alerta de un joven quien observó a una mujer lesionada en una plaza.

Tal cual lo denunciado, una mujer de 22 años fue encontrada con heridas en la plaza del Barrio Ponce: presentaba lesiones compatibles a las producidas con arma blanca en diversas partes de su cuerpo que serían superficiales.

Según los primeros resultados de las pesquisas realizadas el presunto autor sería su ex pareja por lo que es intensamente buscado por personal policial.

Mientras que al respecto, ante la citada Comisaría se llevan a cabo las distintas diligencias correspondientes.