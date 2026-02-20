Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Corrientes Capital: una joven sufrió 10 puñaladas y buscan a su expareja

Published

El hecho ocurrió este viernes en inmediaciones del SUM del barrio Ponce de la capital correntina. La víctima del supuesto caso de violencia de género fue identificada como Lucía M.

El atacante sería un hombre identificado como Roque S. Se activó su búsqueda tras la intervención de la Comisaría 22°.

La mujer sufrió graves heridas y, según familiares, permanece en terapia intensiva de un hospital capitalino.

 

También solicitan colaboración para dar con el paradero del presunto atacante.

 

Informe de la policía

Efectivos de la Comisaría Vigesimosegunda Urbana, en la jornada de hoy en horas de la madrugada tomaron conocimiento tras el alerta de un joven quien observó a una mujer lesionada en una plaza.

Tal cual lo denunciado, una mujer de 22 años fue encontrada con heridas en la plaza del Barrio Ponce: presentaba lesiones compatibles a las producidas con arma blanca en diversas partes de su cuerpo que serían superficiales.

Según los primeros resultados de las pesquisas realizadas el presunto autor sería su ex pareja por lo que es intensamente buscado por personal policial.

Mientras que al respecto, ante la citada Comisaría se llevan a cabo las distintas diligencias correspondientes.

 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Acampando en Solitario, Pesca y Cocina a la orilla del río, Carne Asada pesca urbana

En este video salgo a acampar en solitario a la orilla del río, buscando una jornada simple de pesca urbana y cocina al aire...

4 días ago

Mundo

85 muertos y doscientos heridos por una bomba en una estación de tren: el día que detuvieron a los autores de la matanza de Bolonia

El 15 de febrero de 1981, la justicia detuvo los ultraderechistas Valerio Fioravanti, Francesca Mambro y Sergio Picciafuoco, y los acusó de haber colocado...

4 días ago

Economia

El Gobierno tiene lista la medida para dar créditos en dólares, pero evalúa demorarla por diferencias internas

La iniciativa está avanzada entre los equipos del Ministerio de Economía y del Banco Central, pero en las últimas horas surgieron objeciones. Preocupación por...

4 días ago

NOTICIAS

Asesinaron a un presunto estafador en José C. Paz: lo encontraron atado, baleado y quemado dentro de su auto

La víctima había sido denunciada en las redes como un falso abogado. La policía investiga una posible venganza. Un brutal asesinato tuvo lugar en...

4 días ago