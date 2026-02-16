Los aumentos de la carne aceleraron la inflación en la segunda semana de febrero

Los primeros estudios de febrero revelaron que los precios de la carne y sus derivados impactaron un 70% en el aumento total de la canasta alimentaria.

Las consultoras privadas comenzaron con a difundir sus primeros estudios respecto al avance de la inflación durante febrero y registraron aumentos de hasta el 1,3% semanal en los precios de los alimentos. Según indicaron las consultoras privadas, el segundo mes del año inició con un piso elevado para el rubro, potenciado por la tendencia alcista detectada en enero y dirigida a la aceleración de la inflación.

Los estudios señalaron que los aumentos en alimentos se dieron durante la segunda semana del mes, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelara que la inflación durante el mes de enero había llegado a 2,9%, con un alza de 4,7% en Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La carne subió 2,7% en el último mes

En su estudio, Analytica precisó que los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires aumentaron 1,3% durante la segunda semana de febrero respecto a la semana previa, por lo que el promedio de cuatro semanas se ubicó en 2,7%.

En este contexto, sostuvieron que durante ese periodo, el precio de las carnes y sus derivados fueron el apartado que más aumento, registrando subas de 3% en apenas siete días. Lo siguieron las Verduras, tubérculos y legumbres con 2%.

Los alimentos se mantienen como el factor determinante

Por su parte, LCG afirmó que el aumento semanal de alimentos y bebidas llegó al 1% y que en las últimas cuatro semanas, esta cifra escaló a 2,4% mensual. La consultora profundizó su análisis e indicó que las carnes aumentaron 2,3% en la segunda semana de febrero, lo que explicaría un 70% de la inflación total del rubro durante ese periodo; mientras que, tomando en cuenta le medición de las últimas cuatro semanas, el aumento de la carne representó el 64% de la inflación en alimentos y bebidas.

Estos primeros datos del mes de febrero muestran que los alimentos se mantienen como una de las categorías de mayor impacto en el cálculo del consumo masivo. Los aumentos semanales de entre el 1% y 1,3%, que dejan promedios de entre 2,4% y 2,7%, que ejercen presión sobre el resto de la canasta y se convierte en una variable clave a fin de mes.