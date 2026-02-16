Connect with us

Espectáculos

Alex Caniggia cumplió 33 años y compartió una foto íntima con Melody Luz: “Pura celebración”

Published

El influencer y la bailarina hicieron una escapada a Villa General Belgrano para festejar.

A través de sus redes sociales, Alex Caniggia se mostró más feliz que nunca por su cumpleaños. El influencer viajó con Melody Luz y con su hija Venezia a Villa General Belgrano y la bailarina le dio una sorpresa.

La mediática le organizó una cena inesperada, con torta incluida, que él elogió a través de un posteo en el que compartió varias imágenes del momento.

Cómo fue el festejo de cumpleaños íntimo que tuvo Alex Caniggia

Alex mostró en sus historias algunos momentos que pasó con Melody en la previa a la cena. En una de las instantáneas se los ve a los dos en bata, abrazados y cerca de la cama, casi como un guiño al amor que se tienen. En la postal, también, el influencer dejó tres corazones rojos.

La foto íntima de Alex Caniggia y Melody Luz. (Foto: Instagram/alexcaniggia)
La foto íntima de Alex Caniggia y Melody Luz. (Foto: Instagram/alexcaniggia)

En la llegada al hotel y spa de Villa General Belgrano, Córdoba, Caniggia se sacó una selfie en el ascensor. “Día de cumple con las mujeres de mi vida. Qué más puedo escribir”, comentó.

Más tarde, Caniggia recordó en su posteo que subió al feed de Instagram que cumple 33 años “la edad de Cristo”. “Acá no hay crucifixión. Resucito cada año y subo más la presión. No soy ejemplo, soy problema en expansión, si les molesta mi brillo, bloqueen la transmisión. No vine a caerle bien a toda la Nación; vine a hacer historia, ruido y facturación. Los que rezan por mi caída sigan en oración, que mientras más me nombran, más sube la cotización”, escribió.

Alex Caniggia subió un posteo a Instagram con una dedicatoria. (Foto: Instagram/alexcaniggia)
Alex Caniggia subió un posteo a Instagram con una dedicatoria. (Foto: Instagram/alexcaniggia)

Luego, le dedicó un mensaje a su pareja. “Copa en alto, cero culpa, pura celebración; los falsos brindan agua, yo champán y ambición; 33 velas, 33 razones para la explosión, si no soportan al EMPERADOR, cambien de dimensión. Hoy no cumplo años, cumplo dominación. Gracias mi amor por esta cena sorpresa TE AMO”, cerró.

Melody Luz le dejó un mensaje en sus redes en respuesta a su dedicatoria. “¡Feliz cumple amor mío! Espero que lo hayas pasado como te lo merecés y que la sorpresa te haya gustado. Te amamos, papuchi“, escribió.

El hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis también tuvo tiempo de divertirse con su hija Venezia mientras comía. Por eso, dejó que su hija se subiera a su espalda y les preguntó a sus seguidores si la nena le había caminado encima como si fuera un Therian.

