Acampando en Solitario, Pesca y Cocina a la orilla del río, Carne Asada pesca urbana

En este video salgo a acampar en solitario a la orilla del río, buscando una jornada simple de pesca urbana y cocina al aire libre. Sin lujos ni exageraciones: armo el campamento, preparo el fuego y cocino carne asada en plena naturaleza, disfrutando del silencio, el río y la experiencia de estar solo.

La pesca urbana es parte del plan, aunque no siempre se da como uno espera, pero eso también es real y forma parte de la aventura. Este tipo de salidas muestran la vida al aire libre, la cocina rústica y el disfrute de lo simple, lejos del ruido de la ciudad.

Si te gusta la pesca, el acampe, la cocina a la orilla del río y las aventuras en solitario, este contenido es para vos. Todo grabado de manera honesta, sin guiones ni escenas armadas, tal como sucede en cada salida.

 

PESCA URBANA – Cristian Malloni

