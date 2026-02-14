Pampa del Indio: secuestran una escopeta y municiones en operativo rural

En un nuevo despliegue de seguridad preventiva, efectivos del Departamento de Seguridad Rural realizaron operativos durante la madrugada de este sábado, arrojando resultados positivos en el control de ilícitos en zonas rurales.

Alrededor de las 4:00, tras identificar a más de 40 personas y verificar 37 vehículos, los agentes interceptaron a un hombre de 30 años con domicilio en Pampa Chica. En su poder hallaron una escopeta calibre 12 sin marca ni numeración visible, junto con cuatro cartuchos y una linterna.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el sujeto fue notificado por supuesta infracción al artículo 189° Bis del Código Penal (tenencia ilegal de arma). Asimismo, se dio intervención a Fiscalización Ambiental por presunta violación a la Ley de Caza N° 1429-R.