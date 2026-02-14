En el Gobierno afirman que Karina piensa en Adorni como vicepresidente

Karina Milei sumó a Manuel Adorni a la lista de posibles compañeros de fórmula de Javier Milei en el ticket que buscará la reelección del libertario el año que viene. El crecimiento de Adorni tiene una explicación importantísima en el mundo de los hermanos Milei: “No tiene ambiciones personales”, afirmó a LPO un funcionario libertario que los conoce bien.

En efecto, Adorni no es muy afecto al trabajo intenso, ya sea político o de gestión. Un estilo pachorrón, que sumado a su lealtad total con Karina, le ha servido para escalar posiciones en el extraño mundo libertario.

El crecimiento de Adorni derramó sobre su segundo, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, que con una impronta decidida, empezó a tomar vuelo en el gobierno y arma reuniones políticas, lo que causa recelo en los competidores del jefe de gabinete.

Karina quiere el “control total” y tensiona con Milei

Es que hay otros anotados para la fórmula presidencial de 2027 puesto que si algo tienen definido los libertarios, es que Victoria Villarruel no volverá a secundar a Milei.

Martín Menem, que también responde directamente a Karina, está trabajando hace meses para ser candidato a vicepresidente. En el entorno del sobrino del ex presdiente creen que ganarle al peronismo la gobernación de La Rioja es un camino aún más difícil que la vicepresidencia.

Patricia Bullrich, otra de las mencionadas para la fórmula, en realidad quiere ser candidata a jefa de Gobierno.

Bullrich hace circular que va por la vicepresidencia para que los libertarios no le compliquen su llegada a Uspallata, que cree que muy probable después de arrasar en las elecciones del año pasado. “Patricia no quiere tener más jefes”, aseguran allegados a la ex ministra de Seguridad.

Pero el problema fundamental que tiene la senadora es la propia Karina, que como reveló LPO enfureció con el protagonismo que adquirió la ex presidenta del PRO con la aprobación de la reforma laboral en la Cámara alta.

La desconfianza de los Milei con Bullrich también se basa en sus vínculos con Paolo Rocca y Héctor Magnetto, los líderes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Por eso tendrá un año y medio turbulento para concretar sus aspiraciones electorales. Entre los libertarios incluso creen que quiere volver a competir por la presidencia, como dejó entrever con el audaz spot promocional que grabó para difundir luego que se aprobó la reforma laboral.

Alfredo Cornejo también quiere ser vicepresidente de Milei, pero no convence a la Rosada. Es la segunda vez que el gobernador de Mendoza intenta colarse como segundo de la fórmula presidencial. En 2023 intentó ser el candidato a vice de Bullrich, pero se termino imponiendo su coterráneo Luis Petri.

Como sea, la decisión de sumar a Manuel Adorni a la short list de aspirantes a vice de Milei, confirma que Karina no afloja en su intención de asegurarse eun control total del espacio libertario, como reveló LPO.