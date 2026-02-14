Charata: por el mal estado de la ruta 89 un camión con 100 animales despistó y terminó a 15 metros de la banquina

Este viernes por la mañana, alrededor de las 11:55, un camión que transportaba ganado vacuno protagonizó un despiste sobre la Ruta Nacional 89, a la altura del kilómetro 249, en jurisdicción de Charata. El mal estado de las rutas vuelve a ser protagonista.

Según informaron desde la Comisaría Segunda, el vehículo —un Iveco 440 blanco con acoplado— era conducido por un hombre de 35 años, domiciliado en Tintina, Santiago del Estero. El chofer trasladaba unas 100 cabezas de ganado bovino desde San Vicente, Misiones, con destino a Quimilí.

De acuerdo al relato del propio conductor, el camión “mordió” la banquina, que se encontraría en mal estado, y eso provocó que perdiera estabilidad y terminara a unos 15 metros de la cinta asfáltica. Afortunadamente, el hombre aseguró no haber sufrido lesiones y no hubo terceros involucrados en el hecho.

Por disposición del fiscal de turno, el doctor Fernando Ojeda, se realizaron las actuaciones correspondientes y tomas fotográficas en el lugar, sin que se ordenara el secuestro del vehículo, ya que no hubo daños a otras personas ni vehículos.

En el lugar trabajó personal de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Charata, regulando la circulación mientras se aguardaba la llegada de una grúa para retirar el camión de la banquina.

El tránsito estuvo parcialmente asistido durante varias horas, en un tramo donde vecinos y conductores suelen advertir sobre el estado de las banquinas.

Una vez más, la Ruta 89 vuelve a ser escenario de un incidente que, por suerte, no pasó a mayores. ¿Cuántas veces más habrá que hablar del estado de las rutas antes de que se tomen medidas definitivas?

