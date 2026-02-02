El Gobierno habló de la renuncia de Marco Lavagna en el INDEC: “Teníamos diferencias de criterios”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de la renuncia de Marco Lavagna en el INDEC y defendió la postergación del nuevo método para medir la inflación.

“Él tenía diferencias de criterios. Creía que enero tenía que ser la fecha para iniciar con la actualización de la canasta y nosotros no estabamos dispuestos porque implicaba generar suspicacias en términos comparativos”, explicó en ¿La Ves? (TN).

En ese sentido, justificó: “Íbamos a tener dos índices tomados distintos. En virtud de que estamos combatiendo los desastres que dejaron los gobiernos kirchneristas, no estamos dispuestos a que la gente no tenga base de comparación”.

“Queremos que la gente vea que todo el esfuerzo que estamos haciendo hace dos años se traduce en baja inflacionaria y que no te venga un perdido de la vieja política a decir que la inflación baja porque modificamos la metodología”, agregó.

Asimismo, Adorni salió al cruce de algunos dirigentes de la oposición, que cuestionaron la postergación de la nueva medición: “Son un sinfín de inconsistencias e incoherencias. Precisamente no cambiamos los índices ni la metodología de cálculo para que ellos no digan que la cambiamos para que la inflación dé más baja el mes que viene o el otro cuando sabemos que eso va a ser así. Dejamos todo como está y cuando la inflación sea cero, actualizaremos lo que haya que actualizar”.

Según Adorni, Marco Lavagna renunció al INDEC por “diferencia de criterios” con el Gobierno. (Foto: Télam).

En línea con lo que planteó más temprano el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete insistió con que la inflación va a retomar la tendencia a la baja en los próximos meses: “El Presidente dice que la política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Desde que la base monetaria amplia no se mueve, son 24 meses. Después de fin de año vamos a empezar a ver una inflación que empiece con cero”.

El organismo estadístico iba a poner en marcha una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, pese a que los cambios técnicos ya estaban preparados, y con la renuncia de Marco Lavagna al organismo, el Gobierno decidió postergar su aplicación.

La publicación del nuevo índice para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estaba prevista para el próximo martes 10 de febrero y ahora esa decisión fue aplazada. “Vamos a mantenerlo hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está. Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones”, explicó Caputo en declaraciones a Radio Rivadavia.

En su explicación, el ministro dijo que Lavagna tenía prevista la fecha para implementar la nueva metodología en enero, pero que, junto a Javier Milei, decidieron aplazar su aplicación: “Con el Presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado. En mayo, cuando estábamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba y no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga”.

En la práctica, la modificación de la nueva metodología para medir la inflación tenía previsto darle una mayor ponderación a los servicios dentro de la canasta general de precios. Entonces, rubros como vivienda, electricidad, gas, transporte y comunicaciones ganaban relevancia, mientras que otros como alimentos y bebidas, indumentaria y calzado reducían su participación.

A modo de ejemplo, de acuerdo con estimaciones privadas, el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” iba a pasar de representar el 26,9% actual de la canasta a 22,7%, perdiendo más de cuatro puntos porcentuales. También iba a achicarse el peso de “Prendas de vestir y calzado”, del 9,9% al 6,8%. En contraste, “Vivienda, electricidad, gas y otros” iba a incrementarse de 9,4% a 14,5%, mientras que “Transporte” aumentaba su participación del 11% al 14,3%. Ahora, se mantendrán los ponderadores vigentes.