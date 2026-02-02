Connect with us

Capitanich impulsa la emergencia vial para las rutas del Chaco

Published

El senador Jorge Capitanich presentó formalmente un proyecto de ley que busca declarar la emergencia pública vial por 24 meses en toda la red nacional que cruza la provincia. La iniciativa responde al estado de “abandono y falta de mantenimiento” que, según los fundamentos, ya pone en riesgo la vida de los conductores y la economía del Norte Grande.

El eje del reclamo se centra en la Ruta Nacional 16, pieza clave del Corredor Bioceánico. Lo que debería ser una vía de conexión internacional hoy presentaría tramos intransitables. El proyecto advierte que el colapso de esta ruta no solo eleva la siniestralidad, sino que asfixia la salida de la producción agrícola e industrial hacia los puertos del Litoral y el Pacífico.

Los puntos centrales del proyecto:
Plazo de 15 días: Vialidad Nacional debería entregar un relevamiento técnico y un plan de obras urgentes.
Criterio de prioridad: Las reparaciones se enfocarían en zonas críticas por accidentes y acceso a localidades.
Blindaje laboral: La propuesta prohibiría despidos o suspensiones del personal de Vialidad mientras dure la emergencia.
Datos alarmantes: Se menciona un informe de FEPEVINA que sostiene que más del 50% de las rutas en Chaco están en condiciones “malas o muy malas”.

Capitanich vinculó directamente el deterioro actual a la desinversión nacional y la parálisis de obras públicas. “El impacto es estratégico; afecta desde el productor agropecuario hasta el turismo regional”, señalaron desde el entorno del senador al fundamentar la urgencia de la medida.

