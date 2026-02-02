Connect with us

Aseguran que James Rodríguez fue ofrecido a un club del fútbol argentino para jugar la Copa Libertadores

El jugador se encuentra sin equipo y se entrena por su cuenta a pocos meses para el Mundial.

James Rodríguez atraviesa un momento más que particular en su carrera: tras quedar libre desde León de México, lleva un mes entrenándose solo en su casa cuando solo faltan cinco meses para el Mundial.

En ese contexto, un club del fútbol argentino recibió un ofrecimiento para incorporar al talentoso mediocampista colombiano. Según informó el periodista especializado César Luis Merlo en su cuenta de XPlatense recibió la propuesta para incorporar a James.

En adición, el Calamar estaría evaluando la forma en la que podría sumar al exjugador del Real Madrid y Bayern Munich para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

James Rodríguez fue ofrecido a Platense, según César Luis Merlo. (Captura: X)
James Rodríguez fue ofrecido a Platense, según César Luis Merlo. (Captura: X)

El colombiano de 34 años también había sonado como refuerzo para Boca y para River en varios mercado de pases, como los del 2024 y 2025. Tras salir de Rayo Vallecano y de San Pablo, apareció en la órbita de ambos clubes, pero decidió continuar su carrera en México.

El último partido del volante fue en la liga mexicana, cuando León perdió ante Puebla por 2-1 el 8 de noviembre de 2025. Lleva más de 80 días sin actividad futbolística y sigue sin encontrar club.

James Rodríguez, figura de Colombia, no tiene club a meses del Mundial

Colombia tiene un gran proyecto futbolístico y promete sorprender en la próxima cita mundialista tras haber sido finalista de la última Copa América. Justamente el “10″ fue la figura de la selección cafetera en la edición continental de 2024, que terminó con derrota 1-0 ante Argentina en la final.

James Rodríguez entrena solo a la espera de ofertas y un nuevo club (Foto: Instagram @jamesrodriguez10)
James Rodríguez entrena solo a la espera de ofertas y un nuevo club (Foto: Instagram @jamesrodriguez10)

Por estas horas, el futuro de James es una incógnita, lo que pone en duda su inclusión en la lista final que presentará el DT argentino Néstor Lorenzo para viajar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

