Amenazas de muerte y usurpación de territorio a una comunidad indígena

La comunidad indígena Canteros denuncia que la empresa Concept Nature S.A está usurpando territorio ancestral en Santiago del Estero, vía amenazas de muerte con armas de fuego.

La empresa Cocept Nature S.A está integrada por socios alemanes y argentinos. La comunidad indígena Canteros del Departamento Figueroa, de Santiago del Estero, denuncia que la firma está avanzando, talando y usurpando su territorio comunitario ancestral, con amenazas de muerte y a punta de armas de fuego.

Cabe destacar que la comunidad -integrante del Consejo Lutky del Pueblo Nación Tonokote- cuenta con personería jurídica otorgada por el Estado Nacional y con relevamiento territorial reconocido por la Ley 26.160. Además, posee los derechos consagrados en el artículo 75 incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional.

Estos hechos ya fueron denunciados repetidas veces ante la Justicia santiagueña. Los pobladores apuntan al supuesto encargado Carlos Budan y otros empleados.

Reclamo a la Justicia por las amenazas

Walter Hugo Barraza Kamachej es miembro del Consejo Llutky del Pueblo Nación Tonokote: «El territorio comunitario indígena no se vende. Por lo tanto, cualquier persona que haya comprado territorio ha sido engañada, porque es nuestra tierra ancestral», afirmó en diálogo con Tiempo.

Y completó: «Hemos denunciado ante la Justicia que supuestos trabajadores de esta empresa amenazan a integrantes de nuestra comunidad y otros pobladores con armas de fuego«.

Por eso, el jueves 11 de diciembre de 2025 realizaron una asamblea comunitaria junto a todos los habitantes y organizaciones sociales que los acompañan en la lucha. Allí decidieron no dar un paso atrás y no permitir la usurpación de su tierra.

Barraza Kamachej continuó asegurando. «Tomaremos las medidas necesarias para defender nuestro territorio. Nuestro reclamo es pacífico, no estamos de acuerdo con la confrontación armada y la amenazas de muerte que los usurpadores hacen a nuestros pobladores que no pueden ni siquiera transitar por nuestro territorio ancestral«.

Un homicidio y tres heridos

En una comunidad vecina y con intervención de la misma empresa Cocept Nature, en septiembre de 2023, protagonizaron hechos que terminaron con uno de los usurpadores muerto y tres miembros de la comunidad indígena heridas por armas de fuego; uno de ellos, Cristian Mansilla, quien continúa preso.

Los graves antecedentes que señalan son de público conocimiento y piden que no se vuelvan a repetir. «Por la madre tierra, que nos da la vida, no permitiremos que sigan avanzando, porque es un territorio comunitario de vida«, enfatizó Barraza Kamachej.

También detalló que la empresa contrata a personas de la comunidad y a otras que son limítrofes, como una estrategia para generar divisiones: «Pretende alambrar con el pretexto de que van a hacer plantines y que darán trabajo a todos para reforestar. Sin embargo, nosotros sabemos que la verdadera intención es usurpar nuestro territorio ancestral«, remarcó.

Amenazas de muerte

Barraza Kamachej concluyó: «Lo que están haciendo es una usurpación de manual, los empleados de la empresa aparecen con armas de fuego y te amenazan de muerte, nosotros estamos resistiendo pero hay una tensión permanente«.

Hace mucho tiempo que las comunidades originarias y campesinas de Santiago del Estero vienen sufriendo amenazas con armas de fuego y violentas agresiones por parte de empresarios y sus empleados. Lo hacen para desalojarlas de sus lugares naturales a raíz de las ambiciones que tiene sobre estos territorios ancestrales.

La comunidad Canteros es de perfil bajo y pacífica; son personas muy respetuosas. Realizan actividades de interculturalidad con distintas universidades de Buenos Aires. Solo piden que la Justicia santiagueña haga respetar sus derechos.

Fuente: Tiempo Argentino