Secuestran ventiladores y autopartes por presunto contrabando

Este domingo, en la calle Almirante Brown al 2000 aproximadamente, personal de la Comisaría Primera realizó un procedimiento que terminó con la incautación de una importante carga de mercadería sin aval aduanero. El valor de lo secuestrado superaría los tres millones de pesos.

Durante un patrullaje preventivo, los efectivos detectaron dos vehículos que transportaban mercadería en condiciones irregulares. Al verificar la carga, se hallaron 91 ventiladores desarmados (motores, bases, parrillas y aspas) y diversas autopartes. Según el informe de ARCA/ADUANA, el cargamento no contaba con la documentación correspondiente.

Ante la negativa de los involucrados de exhibir la carga, tomó intervención la Jueza Federal, Dra. Zunilda Niremperger, quien autorizó formalmente continuar con el secuestro de los elementos por presunta infracción al Código Aduanero.

En el marco del operativo, una mujer de 43 años fue notificada de una causa por “Desobediencia Judicial” tras intentar entorpecer la labor de los agentes en el lugar. La mercadería quedó a resguardo de las autoridades competentes para las pericias de rigor.