Puerto Eva Perón: Secuestran 27 cajas de whisky sin aval aduanero en la Ruta 11

Este lunes, cerca de las 20:15 hs, se realizó un control vehicular en el puesto caminero ubicado en el kilómetro 1102 de la Ruta Nacional N° 11. El operativo derivó en la incautación de un cargamento de bebidas alcohólicas que ingresaba a la provincia desde Formosa sin la documentación correspondiente.

El personal policial demoró el paso de una camioneta Toyota Hilux de color negra, conducida por un hombre de 44 años con domicilio en la capital de Corrientes. Al realizar la inspección de la cajuela, se constató que transportaba 27 cajas de whisky de una marca reconocida.

Al momento del control, el conductor no pudo presentar los comprobantes ni el aval aduanero que autorizara el ingreso legal de la mercadería al país. Ante la irregularidad, se dio aviso inmediato a las autoridades federales.

El Fiscal Federal de Resistencia, Dr. Juan Marcelo Murella Acevedo, dispuso el secuestro total de la bebida y de la camioneta. El infractor fue notificado de las actuaciones en libertad, quedando supeditado a la resolución de la causa judicial por infracción al Código Aduanero.