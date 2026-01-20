Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

La Eduvigis: Secuestran electrodomésticos y mercadería sin aval aduanero en la Ruta 90

Published

Este domingo, durante un control vehicular de rutina en el kilómetro 29 de la Ruta Provincial N° 90, personal de la Comisaría de La Eduvigis procedió al secuestro de una carga diversa que era transportada sin la documentación legal correspondiente.

Los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux para una inspección preventiva. Al verificar la caja y el interior del vehículo, constataron el traslado de una importante cantidad de artículos comerciales, incluyendo televisores, lavarropas, equipos de climatización, anafes, cocinas, ventiladores y colchones inflables.

Al solicitar los comprobantes de compra o el aval aduanero para el transporte de dicha mercadería, se comprobó que el conductor no contaba con los papeles exigidos por el Código Aduanero para el tránsito de elementos de origen comercial.

Ante la irregularidad, tomó intervención el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. La magistratura ordenó el secuestro total de los electrodomésticos y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes por infracción a la normativa vigente. La mercadería quedó a resguardo y disposición de la justicia federal.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Zdero salio a buscar alivio financiero por que las cuentas estan al limite

El gobernador Leandro Zdero confirmó que en el mes de febrero la provincia del Chaco deberá afrontar el pago de la quinta cuota de...

5 días ago

Opinión

Nos mentiste Livio!

¡Uf, por dónde empezar con este tema! A ver, vamos a hablar de Livio Gutiérrez. Capaz que algunos no lo conocen, pero acá en...

5 días ago

NOTICIAS

La escalofriante hipótesis detrás del crimen del peón que fue asesinado a machetazos y mutilado en Tucumán

Javier Sarmiento tenía 50 años y antecedentes de abuso sexual. La Justicia investiga si conocía a sus atacantes. La causa que investiga el crimen...

5 días ago

Deportes

Arturo Vidal participó de un juego viral y se consideró el volante “más completo” de la historia: su reacción al ver a de De Paul

El futbolista chileno compartió el video en sus redes sociales y alimentó la polémica Arturo Vidal volvió a quedar en el centro de la polémica...

5 días ago