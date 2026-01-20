La Eduvigis: Secuestran electrodomésticos y mercadería sin aval aduanero en la Ruta 90

Este domingo, durante un control vehicular de rutina en el kilómetro 29 de la Ruta Provincial N° 90, personal de la Comisaría de La Eduvigis procedió al secuestro de una carga diversa que era transportada sin la documentación legal correspondiente.

Los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux para una inspección preventiva. Al verificar la caja y el interior del vehículo, constataron el traslado de una importante cantidad de artículos comerciales, incluyendo televisores, lavarropas, equipos de climatización, anafes, cocinas, ventiladores y colchones inflables.

Al solicitar los comprobantes de compra o el aval aduanero para el transporte de dicha mercadería, se comprobó que el conductor no contaba con los papeles exigidos por el Código Aduanero para el tránsito de elementos de origen comercial.

Ante la irregularidad, tomó intervención el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. La magistratura ordenó el secuestro total de los electrodomésticos y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes por infracción a la normativa vigente. La mercadería quedó a resguardo y disposición de la justicia federal.