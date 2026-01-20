Hallaron 30 pastillas de psicofármacos ocultas en un guiso de pollo

Esta tarde, alrededor de las 15:20 hs, el personal de guardia de la unidad policial ubicada en el barrio Santa Inés detectó el intento de ingreso de sustancias prohibidas durante el control de racionamiento para los detenidos.

Una mujer de 33 años se presentó en la comisaría con un recipiente de comida destinado a un hombre alojado en la unidad por una causa de “Supuestas Amenazas”. Al realizar la inspección de rutina sobre el guiso de pollo, se encontró un envoltorio de polietileno oculto entre los alimentos.

Ante la presencia de un testigo, se procedió a la apertura del envoltorio, hallando en su interior 30 comprimidos de color celeste. Tras la intervención del personal de la Dirección de Consumos Problemáticos, se confirmó que se trataba de psicofármacos.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas, la mujer fue aprehendida y los comprimidos fueron incautados. Se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes en función del intento de suministro de sustancias en contexto de encierro.