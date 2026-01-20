Coronel Du Graty: Una mujer demorada tras herir a su expareja con un cuchillo

Este lunes, cerca de las 15:00 hs, la policía intervino en un hecho de sangre ocurrido en un domicilio sobre la Ex Ruta Nacional 95 Sur. El incidente terminó con un hombre herido y el secuestro del arma utilizada.

Según la denuncia, un hombre de 26 años caminaba junto a su hijo de 7 años cuando fue abordado por su expareja. Tras un reclamo, la mujer habría extraído un cuchillo y le asestó una herida en el hombro izquierdo. El hombre, que manifestó estar separado hace un año y convivir con el menor, fue asistido por personal médico.

La víctima presentó una herida de arma blanca de aproximadamente 2 centímetros de profundidad. Tras recibir los puntos de sutura y las curaciones pertinentes, fue dado de alta en el centro de salud local.

Efectivos policiales procedieron a la conducción de la presunta autora y al secuestro preventivo de un cuchillo tipo serrucho hallado en la vereda, el cual presentaba manchas compatibles con sangre. La justicia tomó intervención en el caso para determinar los pasos legales a seguir bajo la carátula de lesiones.