NOTICIAS

les disparó a quemarropa a dos mujeres para robarles la moto y escapó

Ocurrió en Campana. El asaltante efectuó dos disparos antes de darse a la fuga. Ninguna de las dos chicas resultó herida.

Un delincuente les disparó a quemarropa a dos amigas para robarles la moto en el barrio El Destino de Campana.

El asaltante efectuó dos disparos y todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Ocurrió el 2 de enero cerca de las 23:30, sobre la calle Mosconi. Una de las chicas estaba parada junto a la moto cuando el ladrón se le acercó caminando y la sorprendió. Ella intentó escapar a los gritos, pero volvió para evitar que le robaran. Fue entonces cuando el asaltante disparó por primera vez.

De acuerdo con Minuto 1, en medio del caos, la otra joven salió de la casa y ambas se abalanzaron sobre el asaltante. Entre gritos y forcejeos, lograron tirarlo de la moto, pero el ladrón se reincorporó y les apuntó directamente. “¡No, por favor, no, no, ayuda!”, se escucha gritar a las víctimas.

El asaltante efectuó dos disparos y todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona (Foto: Minuto 1)
El agresor levantó la moto del piso y, mientras una de las chicas intentaba frenarlo a golpes con el casco, disparó por segunda vez antes de escapar. Afortunadamente, ninguna de las dos chicas resultó herida.

Cómo detuvieron al sospechoso

La policía montó un operativo cerrojo y detuvo al delincuente al día siguiente en el barrio Las Acacias. Los testimonios de las víctimas y de testigos resultaron clave para identificarlo.

Durante el allanamiento, el agresor intentó resistirse, pero fue reducido y quedó a disposición de la Justicia. En el lugar, la policía secuestró otras motos y un auto con pedido de captura. Sin embargo, la Honda Wave 110 roja que les robó a las jóvenes aún no apareció.

Una de las víctimas decidió investigar por su cuenta y descubrió que el agresor vive en el mismo barrio y tiene un largo historial de robos similares.

