Tragedia en Río Negro: una mujer y su hija murieron tras esquivar un jabalí en la ruta y chocar contra un árbol

Una mujer de 45 años perdió el control del auto luego de que se le cruzara un jabalí en la ruta y chocó contra un árbol. Producto del brutal impacto, ella y su hija de 14 años murieron.

El trágico hecho sucedió cerca de las cuatro de la madrugada sobre la ruta provincial Nº1, a la altura del kilómetro 26, en la provincia de Río Negro.

Según indicaron fuentes policiales, la conductora -identificada como Lorena Salguero– circulaba en un Chery Tiggo 2 junto a sus dos hijos cuando intentó esquivar a un jabalí que apareció repentinamente en medio de la oscuridad.

El animal se cruzó tan cerca que no tuvo demasiado tiempo para reaccionar. Tras un volantazo, la mujer perdió el dominio del vehículo, que impactó contra un árbol en la banquina.

Cuando llegaron los rescatistas, se encontraron con que la conductora y una adolescente, que iban en el sector delantero, murieron en el acto y fueron trasladadas directamente a la morgue del Hospital Artémides Zatti.

El único sobreviviente fue el otro hijo de Salguero, un joven de 16 años que viajaba en el asiento trasero. Como consecuencia del accidente, quedó atrapado en la cabina y tuvieron que realizar varias maniobras para poder sacarlo.

De acuerdo a lo que detallaron medios locales, solo sufrió golpes menores, pero permanece en la sala 1 en el Zatti por el estado de shock, acompañado por sus tías maternas.

Todos son de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y se encontraban en Viedma para visitar familiares en las celebraciones de fin de año. En ese sentido, las autoridades pudieron constatar que la familia se dirigía al balneario El Cóndor cuando se produjo el grave episodio.

En las próximas horas se tramitaría el traslado de los cuerpos hacia Bahía Blanca, para la sepultura en su lugar de origen. En paralelo, la fiscal en turno, Paula Rodríguez Frandsen ordenó pericias al vehículo y en el lugar del hecho para fines periciales a fin de constatar lo ocurrido.

El trágico accidente se produjo en una curva sumamente peligrosa, en el ingreso a la planta de bombeo de la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA), donde siempre se producen accidentes. Ese sitio puntual es muy cerrado y si bien cuenta con banquinas existe un desnivel entre la cinta asfáltica y el resto de las zonas laterales.