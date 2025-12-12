Nequi Galotti subió una foto desde el hospital y compartió una reflexión: “Estoy acá, fuerte”

Nequi Galotti sorprendió en sus redes sociales al contar que a los 65 años se sometió a una cirugía para retirar sus prótesis mamarias. En ese contexto, compartió con sus seguidores una significativa reflexión acerca del tema.

Desde la camilla del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, la modelo publicó una foto en Instagram, mostrando que se encontraba bien, y escribió: “¡Hoy solo quiero compartir algo simple y profundo: salió todo bien! Estoy muy bien, feliz y en paz”.

“Después de muchos años, decidí sacar mis prótesis mamarias. Una elección que tiene que ver con volver a lo natural, con abrazar mi autenticidad y con sentirme liviana, en el cuerpo y en el alma”, profundizó Nequi.

Nequi Galotti se mostró luego de su cirugía. (Foto: Instagram/nequigalotti)

Por otro lado, agradeció al cuerpo médico, y también a sus seguidores por la contención. “Gracias por tantos mensajes de amor. Estoy acá, fuerte y luminosa”, expresó.

Para finalizar, siguiendo en la línea reflexiva, Nequi invitó a los usuarios a pensar sobre uno mismo. “¿Ustedes cómo se sienten con su propia naturalidad hoy?”, planteó.

Los famosos que le dieron su apoyo a Nequi Galotti luego de su cirugía

El posteo de Nequi luego de su cirugía para quitarse los implantes mamarios llegó a muchos famosos, que no dudaron en dejarle un mensaje mostrándose contentos de que todo salió bien.

“Bravo amiga preciosa, un abrazo grande”, le escribió Graciela Borges. Por otro lado, algo desconcertada por la noticia, Georgina Barbarossa le expresó: “¿Qué te pasó? No sé, pero se te ve espléndida gracias a Dios”.

Los famosos apoyaron a Nequi al contar su importante decisión. (Foto: Instagram/nequigalotti)

El periodista, Ángel de Brito, fue de los primeros en comentar y manifestó: “Te quiero Nequita”. “Nequita se te ve tranquila y linda! ¡Me alegro que todo haya salido bien, tu deseo cumplido y eso es muy importante! ¡Te mando un abrazo fuerte! Cuídate, love you”, comentó Adriana Constantini.

Al estilo de la periodista Majo Martino, también hubo otras figuras que se sumaron a comentar emojis de corazones para transmitir su cariño a la modelo.