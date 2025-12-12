“¿Celoso?”: el incómodo desafío que puso a prueba a Maxi López y Daniela Christiansson

Maxi López y Daniela Christiansson se fueron de viaje a los Alpes franceses mientras se preparan para la llegada de Lando. Desde allí, compartieron un divertido video para conocer sus personalidades.

“Nosotros también queríamos hacer el tag de parejas y coincidimos bastante”, escribió el exfutbolista en su cuenta de Instagram.

“¿Quién dio el primer paso para verse en persona?”, fue la primera pregunta y ambos coincidieron en que Maxi. En la siguiente, los dos votaron que Daniela era la más cariñosa en el día a día.

Maxi López y Daniela Christiansson haciendo el tag de parejas. (Foto: Instagram/officialmaxilopez)

Avanzando con el video, el participante de MasterChef (Telefe) fue elegido como “el más romántico sin querer serlo”, y con la peor memoria para las fechas.

Luego, llegó un dato revelador: quién dijo te amo primero. Para esta, los dos coincidieron en votar al otro.

Maxi López y Daniela Christiansson “¿Quién es más celoso?”. (Foto: Instagram/officialmaxilopez)

Acto seguido, llegó un tema que fue muy comentado: “¿Quién es más celoso?“. Con ciertas risas, y gestos irónicos de la modelo, Daniela fue la seleccionada.

Por último, Maxi le hizo honor a sus aprendizajes en el reality, y ambos revelaron que es el que mejor cocina.

Hotel de lujo y una vista soñada: la escapada de Maxi López y Daniela Christiansson a los Alpes franceses

La semana pasada, Maxi López y Daniela Christiansson se reencontraron en Suiza después de estar varias semanas alejados. Para celebrarlo, armaron las valijas y se fueron directo a los Alpes franceses.

Una vez instalados allí, la modelo sueca compartió desde su cuenta de Instagram increíbles postales de las montañas nevadas, y también mostró en detalle el hotel en el cual se hospedan.

Maxi López y Daniela Christiansson sorprendieron con un romántico viaje. (Foto: Instagram/danielachristiansson)

“Nuestro lugar por los próximos días”, escribió Daniela mostrando el imponente frente del hotel ubicado en el pueblo de Megève.

Luego, mostró el alojamiento por dentro y expresó: “Gracias. Qué lugar tan bonito. Un lugar mágico para toda la familia”.

Daniela Christiansson junto a Elle en los Alpes franceses. (Foto: Instagram/danielachristiansson)

Al viaje, fueron junto a la pequeña Elle, y su mascota Kika, considerada como “el primer bebé” de la familia.

Cabe destacar, que este podría ser el último viaje solo con Elle, ya que Daniela se encuentra la recta final del embarazo de Lando.