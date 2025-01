A falta de acuerdo entre Zdero y Milei, «La Libertad Avanza» también iría con Lista propia en Chaco

A pocos meses de las elecciones, La Libertad Avanza evalúa presentar lista propia en Chaco ante la falta de acuerdo entre el gobernador Leandro Zdero y Milei. Las legislativas en la provincia será el próximo 11 de mayo.

Finalmente, La Libertad Avanza analiza ir también con Lista Propia en la provincia del Chaco, porque a pocos meses de las elecciones provinciales y los números de las encuestas que dan una diferencia a Leandro Zdero para ganar, pero no coinciden con la diferencia que pretende Milei en las provincias de Chaco y Corrientes, se analiza fuertemente ir con lista propia con un periodista de candidato a Diputado Provincial, si es que el Gobernador Zdero analiza el mandato radical nacional y no abandona la Unión Civica Radical.

A pesar de los intentos poco fructíferos que se hicieron para establecer en contacto con el Jefe de gabinete Francos, las partidas presupuestarias extraordinarias no favorecen el presupuesto para el 2025 en Chaco, y el último desaire de Karina Milei que no quiso reunirse con Zdero en Casa de Gobierno, para no exponerse, provocaron que el gobernador Radical chaqueño busque establecer contactos con el ex peronista y verdadero alfil leal en la Cámara de Diputados para que pueda recibirlo esta semana en Buenos Aires, quien en diálogo con la producción periodística de un medio nacional de alta llegada nacional manifestó concretamente:”el problema de Leandro, no es Leandro, el verdadero problema es su entorno, tiene los mismos problemas que tuvo Capitanich pero después de 16 años en el gobierno, no en el primer año, pero el arreglo es con el, no con los que se dicen sus operadores, la política es construcción y así hay que arriesgar y entenderlo.

De todas maneras, nadie descarta todavía que no se produzca una alianza en el Chaco entre lo que queda del Pro y de “cambiemos”, lo que tiene el gobernador y La Libertad Avanza, pero “Convergencia Social” no quiere quedar afuera del arreglo y Roy por ahora está concentrado en poder mejorar su gestión en los barrios, y además amenazó que la negociación ahora no es con el “Rozismo” sino con quienes representan los intereses del gobierno pero con lealtad, militancia y transparencia, lo que provocó que esto no caiga bien en el seno del dr. Ángel Rozas donde tiene más candidatos a Diputados que militantes.