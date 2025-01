Sospechas, traiciones y negociaciones a varias bandas entre el Gobierno, el PRO y el kirchnerismo

Clima de incertidumbre por el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso y crisis de representación entre la dirigencia macrista. El ex presidente, en alerta. El Senado, clave

El asesor Santiago Caputo posa para una foto junto al canciller Gerardo Werthein, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el presidente Javier Milei a la salida de la Casa Blanca El asesor Santiago Caputo posa para una foto junto al canciller Gerardo Werthein, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el presidente Javier Milei a la salida de la Casa Blanca

En un clima de creciente incertidumbre de cara a las próximas semanas por el futuro de la convocatoria a sesiones extraordinarias, que este lunes debería empezar a tomar forma en el Congreso, en las últimas horas se instaló una certeza en el sistema político: el pase formal del intendente del PRO de Tres de Febrero a La Libertad Avanza, que en los hechos ya reportaba a la Casa Rosada, estableció otro clima e inauguró un nuevo proceso en las negociaciones por el eventual acuerdo electoral entre el gobierno y el macrismo.

A Mauricio Macri la fuga de Diego Valenzuela no le causó ninguna sorpresa. Era cuestión de tiempo, desde que su mujer fue corrida del PRO bonaerense, muchísimos meses atrás, el intendente se alineó entonces por completo detrás de Patricia Bullrich y empezó a visitar Olivos de manera periódica. Pero el ex presidente entendió el mensaje. Lo explicó en las últimas horas Ramiro Egüen, el otro jefe comunal -de 25 de Mayo- que se pasó esta semana a las filas libertarias: “A veces, hace falta que alguien rompa el alambrado para que los demás pasen atrás”. Ahora, el desafío del jefe del PRO es contener a la tropa, tratar de reparar la alambrada y evitar una “Puerta 12″.

Una fuente oficial deslizó en estas horas que, “de acá a principios de febrero”, podría haber más noticias: “Por el tipo de negociación, es factible que eso pase”. Con el objetivo, agregaron, de vaciarlo al jefe del PRO y que, a la hora de sentarse a la mesa, sus acciones valgan mucho menos que ahora. “Rendición plena, y que venga a negociar”, agregaron. ¿Aceptará esas reglas Milei, que hasta ahora siempre se jactó de su respeto hacia el ex presidente?

El jueves, mientras los medios se hacían eco de la noticia, los teléfonos ardían y los principales operadores y dirigentes libertarios se regodeaban en las redes sociales, Macri hizo una serie de llamados desde su casa de Cumelén. Habló un rato largo con el diputado Martín Yeza, con el que construyó en este tiempo un vínculo muy aceitado, y lo habilitó a que saliera a hablar e insistiera otra vez con su supuesta candidatura a senador por la capital, una posibilidad muy remota que el jefe de Gobierno porteño sigue con especial interés: “Lo está pensando”, aseguró Yeza. El ex intendente de Pinamar es uno de las principales espadas mediáticas de la cúpula macrista, y tiene diálogo fluido con Santiago Caputo, el encargado de las negociaciones por parte del Presidente, que, como publicó este medio, le envió antes de Navidad un mensaje a Macri para intentar establecer una serie de condiciones en torno a un hipotético acuerdo electoral que, hace diez días, el propio Milei anunció en una entrevista radial. Caputo trasladó ese aviso a través de un colega, Facundo Calegari, también amigo de Yeza y de consulta del ex presidente.

Según el Gobierno, el jefe del PRO respondió primero con su aval a la decisión de Jorge Macri de desdoblar el calendario electoral, una iniciativa reprobada por Karina Milei y la sucursal porteña de La Libertad Avanza que puso en marcha un plan de expansión cuyo objetivo final es la adquisición de la casa matriz macrista. El ex presidente le contestó después a Milei en su cuenta de X que estaba dispuesto a avanzar en un acuerdo electoral, y propuso un equipo de dirigentes para trabajar en una mesa de coordinación, liderado por Cristian Ritondo, que no fue bien recibido por la Casa Rosada. No precisamente por el jefe del bloque del PRO en Diputados, que tiene cada vez mejor relación con Caputo y el Presidente.

Diego Santilli, Cristian Ritondo Diego Valenzuela y Néstor Grindetti, durante la pandemia de COVID Diego Santilli, Cristian Ritondo Diego Valenzuela y Néstor Grindetti, durante la pandemia de COVID

“Mauricio quiere el acuerdo, pero quiere que le contesten, y no le van a contestar”, explicó en estas horas un dirigente del PRO que habla muy seguido con Macri. “¿Por qué el gobierno cerraría ahora un acuerdo si lo que necesita es ganar tiempo, desgastarnos y llegar mejor posicionado lo más cerca posible de la elección? Además, por ahora necesitan nuestros votos”, agregó.

Macri entiende la situación. En su entorno dan cuenta, además, de que el jefe de Gobierno es uno de los más reticentes a acordar con LLA, enfrascado en una disputa feroz en la capital con los libertarios. En simultáneo, el último comunicado partidario sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias, con críticas a la exclusión del Presupuesto en el temario, provocó un cimbronazo interno, previo a la salida de Valenzuela. Gobernadores como Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, que negocian con el Ejecutivo con una lógica política y otro pliego de condiciones diferente al que quieren imponer los Macri, hicieron notar sus fastidios. El pase del intendente de Tres de Febrero terminó de exponer la crisis interna.

“Esto no es una novela de verano: nosotros no somos Icardi, Mauricio no es Wanda y Milei no es “La China” Suárez”, ironizó uno de los referentes bonaerenses del PRO del ala acuerdista. Es que gobernadores como los mencionados, intendentes como Guillermo Montenegro y diputados como Diego Santilli están incómodos con la situación. “Por ahora seguimos acá. Si hay una alianza, todo bien. Si no va a ser difícil, en especial por la gobernabilidad de los que tienen territorio”, aseguró uno de los dirigentes que negocia con el Gobierno.

En la cúpula del PRO dicen que Macri quiere acordar, a pesar de algunas versiones que dan cuenta de la supuesta inviabilidad de un pacto de esas características. En ese contexto, el ex presidente no quiere quedar públicamente como el responsable de un desacuerdo electoral. Está dispuesto, incluso, a aguantar la estampida con los más leales, aún cuando ese número pueda ser, hacia adelante, cada vez más limitado. “Jamás subestimaría a un grupo de gente por reducido que sea”, dijo Yeza. Una adaptación de uno de las principales muletillas presidenciales: “La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del Cielo”.

El ex jefe de Estado no cree que en las próximas semanas haya una catarata de fugas masivas. Está dispuesto a apuntar, de todos modos, a cada uno de los dirigentes que recoja sus pertenencias y se mude de campamento, como lo hizo el jueves con el intendente de Tres de Febrero con un reposteo en sus redes. ¿Lo hará también, llegado el caso, con colaboradores o dirigentes con los que tuvo o mantiene una relación muchísimo más estrecha?

“Falta que Karina defina el timing de cómo van cayendo”, exageró, con notable entusiasmo, alguien del PRO que tiene muchísimas ganas de pintarse de violeta.

Mauricio y Jorge Macri Mauricio y Jorge Macri

En el Gobierno siguen de cerca el humor de Néstor Grindetti, asesor de Jorge Macri. El viernes, Infobae adelantó que el ex jefe de Gabinete porteño acumuló en estos meses cierto fastidio por algunas decisiones de la administración de la capital. El presidente de Independiente no habla con el jefe del PRO desde hace un año -distanciados, en buena medida, por el fútbol- pero lo frecuenta desde su etapa en el holding familiar varias décadas atrás y lo acompañó en la fundación del partido, en la calle Lafinur. Fue, para colmo, el último candidato a gobernador bonaerense del espacio, en el 2023. Fuentes vinculadas a Bullrich confirmaron que el martes a última hora lo recibió en su oficina del Ministerio de Seguridad. Ese día, la ministra ya sabía que la operación para el desembarco de Valenzuela estaba en marcha. Cerca de Grindetti no quisieron hacer comentarios. El ex jefe de Gabinete mantiene, en tanto, un vínculo aceitado con Rodrigo Lugones. También con su socio, Santiago Caputo.

Diego Kravetz, “El señor 8″, aliado de Grindetti, fue el primero de renombre en mudarse desde la capital al Gobierno.

El asesor estrella de la Casa Rosada está exultante.

En su primer año de gestión como el contratado principal del Ejecutivo, su agenda telefónica se robusteció notablemente. En su WhatsApp se acumulan mensajes de periodistas, empresarios, sindicalistas, funcionarios, jueces, legisladores y dirigentes de todos los partidos. No tiene la incidencia de la hermana presidencial sobre Milei, pero su nivel de influencia en la gestión creció exponencialmente, con un aditivo. Controla los resortes más sensibles del Estado: la comunicación, Justicia, la DGI y la Aduana, la SIDE, la UIF, ARSAT y Enacom, Salud, la relación con los ensambladores de Tierra del Fuego y el vínculo con el Congreso. También con los gobernadores. Se amigó, incluso, con la ministra Sandra Pettovello.

El consultor lidera en estas horas las negociaciones parlamentarias tras la convocatoria a sesiones extraordinarias. No solo con los aliados, si no con el peronismo K y no K. De Unión por la Patria, las encargadas de las tratativas son tres mujeres: Cecilia Moreau -del massismo-, Paula Penacca -de La Cámpora- y Victoria Tolosa Paz -del peronismo no K-.

El pronóstico sobre el éxito o el fracaso del temario enviado por el Gobierno todavía era incierto este fin de semana. “Aún no están los votos”, dijo un jefe de bloque aliado. Desde Casa Rosada resaltaron, sin embargo, que había un principio de acuerdo con el kirchnerismo alrededor de la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral que eleva los topes para el financiamiento de las campañas en torno a unos 3 millones de dólares. En ese paquete, el PJ acompañaría la eliminación de las PASO como también lo haría en la capital tras el envío del proyecto de suspensión por parte del jefe de Gobierno.

Antes de volar a Estados Unidos, Milei firmó además el proyecto de Ficha Limpia que en su momento había provocado un durísimo intercambio entre el PRO y el Ejecutivo. La iniciativa oficial implicaría ahora, tal como está redactada, que Cristina Kirchner no podría presentarse este año como candidata si es que así lo dispone y el Congreso aprueba el texto.

Ariel Lijo y Manuel García-Mansill Ariel Lijo y Manuel García-Mansill

La trampa, de todos modos, podría estar en el Senado, donde no estarían garantizados los votos para la sanción en cuestión. En esa cámara se debe definir, además, la suerte de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, otro rubro que le interesa de manera especial a la ex presidenta, también a Macri. Hubo gobernadores, como Gerardo Zamora, que fueron claves para la postulación de Lijo. Las negociaciones entre la Casa Rosada y ese sector sufrieron en todos estos meses avances y retrocesos. Se analizaron todos los escenarios. Desde la ampliación del tribunal hasta el nombramiento del procurador.

Es un terreno en el que, en este primer año de gobierno, Santiago Caputo empezó a moverse a gusto. Una de las poquísimas coincidencias que comparte con Macri