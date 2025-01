Lesiones y una pérdida familiar: la historia de superación de Camilo Rey Domenech, el nuevo 5 de Boca que juega “a lo Gago”

El mediocampista central firmó su primer contrato y hace la pretemporada con el plantel profesional del Xeneize

Históricamente Boca Juniors se caracterizó por tener buenos volantes centrales en sus inferiores. Quizás el último caso fue el de Equi Fernández, transferido al fútbol de Arabia Saudita por una fortuna. Mientras Milton Delgado se afirma en la Primera xeneize, con otras características, asoma un nuevo diamante en bruto al que Fernando Gago quiere pulir. Quizás, por sentirse identificado y hasta verse reflejado en su estilo de juego. Los hinchas deberán empezar a familiarizarse con un chico que pinta muy bien y supo reponerse a diversos obstáculos que le planteó la vida: se llama Camilo Rey Domenech.

Camilo es el segundo de una familia de cuatro hermanos oriundos de Pilar. Se crió con una pelota en sus pies y se inició en el deporte en el club Sportivo Pilar, antes de convivir en cancha grande en las infantiles e inferiores de Boca. Fue el Topo Luis Lúquez quien lo reclutó en el año 2015, cuando tenía solamente 9 años, del baby de la Liga Argentina. Se organizó un torneo para Promocionales cuando las juveniles xeneizes todavía se entrenaban en el predio La Candela y al captador le llamó la atención Rey Domenech, uno de los pilares de aquella Categoría 2006 que, dicen, se armó en ese campeonato infantil.

“Un pibe muy técnico, que tiene mucha personalidad, juega bien y se sobrepuso a un montón de cosas que le pasaron en su vida. Siempre fue número 5 clásico, técnico y con buen físico. Distinto a Milton Delgado, que es más combativo. Este es más parecido a como jugaba Gago, como para referenciarlo”, fue la descripción que aportó Lúquez para pintar a la nueva joya del Boca Predio. Cuentan en el entorno de la promesa que justamente Gago y Leandro Paredes fueron siempre sus referentes en la posición, más allá de su idolatría por Juan Román Riquelme y Lionel Messi. De hecho, al poco tiempo de haberse unido al equipo de la Ribera, le alcanzó pelotas a Pintita en la Bombonera.

Al ser de familia bostera, la motivación para afrontar la complicada logística, con extensos viajes largos para los entrenamientos y el costo económico de los mismos, jamás decayó. Inclusive después de haber tenido que afrontar el mayor dolor de su vida por la pérdida de Martina, su mamá, a fines de 2017. Su papá, Leonardo Rey, se las ingenió para que el sueño de futbolista no quedara trunco sin descuidar las necesidades de sus hermanos Felipe, Emma y Fermín. En honor a su madre, lleva su segundo apellido.

“No conozco persona más luchadora que vos, todavía no sé cómo es que pasó, fue todo tan rápido y feo, lo único que sé es que siempre estuvimos juntos y siempre lo vamos a estar, sé que nos vas a estar cuidando desde arriba, no puedo creer que ya no estés acá, no sé qué voy a hacer sin vos”, fue el mensaje que Camilo le dedicó a su mamá en el que fue uno de sus primeros posteos en su cuenta de Instagram. Ella, con su lucha, es la que lo inspiró para no bajar los brazos. Y la pelota fue la tabla a la que se aferró para pasar aquel sacudón emocional. A pocos días de la inexplicable pérdida, decidió viajar a Estados Unidos con sus compañeros para disputar un torneo infantil internacional. El fútbol, definitivamente, fue y es su cable a tierra.

Rey Domenech se destacó en la Categoría 2006 de Boca, donde fue utilizado como volante interno y hasta llegó a usar la camiseta número 10 por sus exquisitas características técnicas. Capitán, buen remate de media distancia y gol. Y también dio que hablar en torneos internacionales defendiendo los colores azul y oro. Eso lo llevó a ser seguido por los entrenadores de las juveniles argentinas, donde no pudo desarrollar su potencial en el Sub 15 debido a la pandemia del coronavirus, pero se dio el gran gusto de lucir la Albiceleste desde fines de 2021 ya con edad de Sub 17.

Diego Placente fue quien lo convocó, le dio la 5 y la cinta de capitán. Desde aquel tiempo, compartió vestuario en la Selección con su compañero de equipo Dylan Gorosito, y otras figuras de otros clubes como el Diablito Echeverri y Agustín Ruberto (River), Santiago López (Independiente) y Gianluca Prestianni (Vélez). El 2022 fue un año preparatorio de cara al Sudamericano Sub 17 que se llevaría a cabo en Ecuador entre marzo y abril de 2023. Y el cierre tuvo el broche de oro con el Mundial de la Selección Mayor en Qatar, pero también con la expectativa que generó el triunfo 1-0 de la juvenil con un gol suyo ante Venezuela (por un triangular amistoso en Bolivia), justo el mismo día en que la Scaloneta le daba una lección de fútbol a Croacia por las semifinales en Doha.

Durante el debut de Argentina en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador ante Venezuela (triunfo 4-2 del equipo de Placente), una mala noticia golpeó su puerta: “Fractura desplazada de radio en antebrazo izquierdo con resolución quirúrgica”. El capitán argentino quedaba afuera del certamen que más había esperado en su vida y por el que tanto había trabajado. La Albiceleste se clasificó en el primer puesto de la fase inicial, mientras que luego selló su boleto para el Mundial de la categoría. Sus compañeros no se olvidaron de dedicarle la clasificación al capitán que ya había iniciado la rehabilitación y sacaba cuentas pensando en la Copa que se disputaría en noviembre en Indonesia.

Camilo volvió a jugar en inferiores de Boca recién a fines de septiembre, a días de que Placente publicara la lista de preseleccionados para el Mundialito en Indonesia. El pilarense formó parte de la nómina de 26, pero no pasó el último corte y tuvo que resignarse a alentar a sus compañeros por TV. Argentina quedó eliminada en semifinales ante Alemania en tanda de penales, luego de haber empatado al minuto 97. Aquel torneo será recordado por el triplete del Diablito Echeverri, con quien Rey Domenech forjó una relación de amistad, en los cuartos de final contra Brasil.

En 2024, con edad de Quinta División, fue convocado para realizar la pretemporada con la Reserva. Fue un mimo al alma después de haber afrontado la lesión que lo dejó afuera del Mundialito con la Selección. “Arranqué el 2023 con mucha ilusión, con muchos objetivos por delante, muchos torneos internacionales que eran sueños por cumplir. Pude hacerlo y también tuve la mala suerte de tener una lesión que me tuvo mucho tiempo fuera de las canchas. Hay que ver el lado positivo, que volví muy bien, rápidamente dentro de todo. Eso es para destacar”, declaró a El Diario de Pilar.

La ilusión se había renovado por completo por el salto interno en Boca y, sobre todo, porque a la Primera había llegado Diego Martínez, quien ya lo conocía de su paso como DT en las inferiores del club. Sin embargo, en marzo de 2024 tuvo que pasar otra vez por el quirófano por un esguince crónico que se complicó más de la cuenta. “Ya pensando en la vuelta”, fue su mensaje optimista y con pulgar arriba desde la clínica, recién operado. Recién en septiembre retomó los partidos oficiales con la Quinta, dirigida por Pablo Ledesma y Clemente Rodríguez, que lo llevaron de a poco para reinsertarlo.

“Su madurez y temperamento te sorprenden en cada paso. Demuestra eso dentro y fuera de la cancha”, asegura su círculo íntimo. Terminó el 2024 siendo titular en su categoría y explotó de emoción cuando se enteró de que Gago lo había citado para hacer la pretemporada con la Primera a partir del 2 de enero de 2025. “Se muere por debutar en la Primera de Boca. No será su único sueño, pero sí su gran sueño. Le podés preguntar en qué otro equipo le gustaría jugar, pero él lo que de verdad sueña es jugar en la Bombonera con la camiseta de Boca”, añadieron sobre Camilo, que tiene grandes chances de tener su bautismo con la camiseta azul y oro este año y compartir así su anhelo cumplido mirando al cielo.