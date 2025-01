La intimidad del verano de Christian Sancho y Celeste Muriega: el deseo de trabajar juntos y la competencia entre shows

En diálogo con Teleshow, la pareja de actores relató cómo viven el ritmo frenético de la temporada en Carlos Paz y cómo combinan el trabajo con sus vacaciones

La temporada teatral 2025 en Villa Carlos Paz arrancó con una energía inigualable, acompañada por la llegada de miles de turistas que eligen este destino para disfrutar de sus vacaciones. En ese contexto, días atrás, Christian Sancho y Celeste Muriega debutaron en No te vistas para cenar. Ante un nuevo desafío profesional que los une en el escenario, la pareja charló con Teleshow y compartió cómo se vive el ritmo frenético de la temporada, marcada por la competencia entre espectáculos de renombre, al mismo tiempo que revelan los matices del detrás de escena de su convivencia en suelo cordobés.

Después de un año que los llevó por diferentes caminos laborales, Sancho y Muriega alcanzaron su deseo de volver a trabajar juntos en un escenario. Esta ansiedad y energía se refleja en una comedia que no solo garantiza risas, sino que también trae el prestigio de ser una de las obras más representadas del mundo, dirigida con maestría por la reconocida Lía Jelín. El argumento, ágil y lleno de giros hilarantes, se centra en un entramado de mentiras y confusiones. Bernardo, interpretado por Nicolás Riera, planea una Navidad “perfecta” con su amante, Pamela (Lali González). Para encubrir su infidelidad, involucra a su mejor amigo, Roberto (Christian Sancho), como coartada frente a su esposa, Jaqueline (Celeste Muriega). Pero la aparición de la mucama, encarnada por la carismática Gladys Florimonte, desata un caos absoluto. Lo que prometía ser una velada controlada se convierte en un torbellino de equívocos, secretos y risas.

El divertido video de Christian Sancho y Celeste Muriega en Carlos Paz

Mientras todos celebraban la Navidad, y festejaban con sus seres queridos, la pareja de artistas viajaba a la localidad cordobesa para darle forma a la obra. Así, ambos arribaron el 25 de diciembre, comenzaron con los ensayos y, cuatro días después, estrenaron a sala llena.

– ¿Cómo viven los primeros días de este proyecto?

Celeste Muriega: – Sí, la verdad que estoy re contenta. Hoy vivir de lo que me gusta es un privilegio, así que estoy disfrutando un montón.

– ¿Cómo ven a Carlos Paz respecto a otros veranos?

Celeste Muriega: – Yo estoy viendo, la verdad, muchísima más gente que el año pasado. Hay bastante movimiento y obviamente se espera mucho más dentro de unos días. Sabemos también que tenemos mucha competencia porque hay un montón de 12 obras en cartelera. Pero sabemos y confiamos en el producto que tenemos, que es hermoso. La verdad es que lo estamos disfrutando todos los días. Tenemos una función a las 22:00 todos los días menos los lunes con un elencazo, así que disfrutándolo un montón. Y elevando la vara, porque la villa tiene muchísimos espectáculos, hay mucha competencia y hay muy buenos productos, así que tenemos que elevar la vara y darlo todo para que a la gente le guste y realmente se ve reflejado cada vez que estamos haciendo una función en el aplauso final y en las risas.

– ¿Cómo repercute esa competencia en ustedes?

Christian Sancho: – Y tratamos de competir con nosotros mismos porque la idea es que la comedia salga muy bien. El hecho de tener una directora como Lía Jelín te da la seguridad de que la comedia la vamos a hacer bien. Porque tenemos una gran capitán a la hora de de subirnos al escenario que es ella. Pero también nos pasa que con Gladys Florimonte tenemos una comediante que nosotros agradecemos mucho estar jugando porque nos hace fácil lo difícil. Es muy difícil hacer reír a la gente y nosotros en esta comedia lo estamos logrando de una manera hermosa en muchos momentos durante esa hora y cuarto de función. Entonces, cuando subimos realmente al escenario, agradecemos lo que nos está pasando porque nos estamos divirtiendo mucho desde el primer día, porque la gente se divierte con nosotros y porque el público nos está acompañando. Yo siempre trato de mirar mi camino, no trato de mirar el de al lado. Si mirás el de al lado, lo más probable es que te desenfoques y estamos muy enfocados en hacer muy bien lo nuestro. Nos está realmente ayudando mucho el boca en boca, porque desde el primer día escuchamos: “Andá a verlo porque te vas a morir de la risa, porque está buenísima la comedia, porque está muy divertido lo que están haciendo”. Es lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo en la boletería, así que lo agradecemos mucho y seguramente vamos a tener un gran verano si seguimos de esta manera.

– ¿Cuál fue su reacción cuando se enteraron de esta propuesta?

Celeste Muriega: – Cuando nos dijeron de hacer esta obra con la dirección de Lía Jelín obviamente dijimos que si, al segundo y medio nos encantó. Estamos maravillados con todo, tanto con la dirección como con la producción, y obviamente con la villa, que es una plaza que venimos eligiendo hace un montonazo de tiempo, con distintos proyectos y obviamente siendo versátiles también a cada cosa que nos fueron proponiendo para participar del espectáculo. Al principio los personajes no estaban definidos. Habíamos leído el libreto y Lía Jelín fue la encargada de definir qué personaje iba a quedar bien según la personalidad y el fisicturol de cada uno.

. ¿Qué te genera el hecho de que Christian sea tu amante?

Celeste Muriega: – La verdad es que estuvo buenísimo, en los ensayos también le sacamos bastante jugo, si bien pasaron cosas en el medio, como por ejemplo cuando nos robaron, cortó un poquitito la sinergia y después volvimos a retomarla con todo. La verdad es que Jacqueline no me costó mucho porque es una persona mandona. Si bien yo no soy tan mandona, pero por momentos sí tengo esa personalidad que me sale. Y ahí aprovecho esa Celeste, que en algún momento es mandona, para aplicarlo al 100% a Jacqueline. Tiene un carácter bastante difícil y es una persona poderosa. Con Christian ya es la segunda vez que hago de amante, así que no me está costando tanto te diré (risas). Y además tenemos una complicidad que es digna de una relación real. Entonces hace que los personajes fluyan fácilmente.

– Christian, ¿cómo lo ves desde tu rol? ¿Celeste es así?

Christian Sancho: – Acá cada uno hace lo que quiere realmente. Ella puede ser mandona, pero yo también. Creo que los dos tenemos personalidad. Cada uno le pone algo de sí mismo a cada personaje. Y me parece que los personajes están bien delimitados en base al juego y en base a la situación. A mí lo que me gusta del personaje de Celeste es que tiene la prioridad de estar en el escenario, de mantener algo que no era lo previsible. Pero en este caso hace un personaje mucho más elaborado, algo distinto a lo que todo el mundo hubiese imaginado en el fisicturol de Celeste. En mi caso es un poco más divertido mi personaje que todos los que vine haciendo en otras obras. Cuando la comedia la hacés con verdad es cuando la gente se ríe. Cuanto más a cara de perro uno lo hace, mejor funciona. Todas las noches tratamos de jugar a lo que tanto quiere la gente, que es divertirse y reírse a carcajadas, que es lo que está pasando.

– Más allá de la obra, ¿cómo disfrutan el verano?

Celeste Muriega: – Nosotros disfrutamos un montón de trabajar juntos. De hecho, estuvimos todo el año haciendo cosas separadas porque él estaba con gira. Yo estaba con Sex en Palermo, en Art Center, y nos encontrábamos muy poquito y nuestro deseo era volver a cruzarnos arriba del escenario. Pero la verdad es que llegó la propuesta que fue tan hermosa que nos puso arriba del escenario con un elenco que nos maravilló. Y ahí fue cuando dimos un sí rotundo para este nuevo espectáculo. Estamos haciendo un poquito de vacaciones a la tarde y a la noche nos ponemos el personaje de Jacqueline y de Roberto encima y lo damos todo. Pero la realidad también es que tuvimos mucho trabajo en el año y no tuvimos la posibilidad de vacacionar, así que la villa es como el lugar que elegimos también para poder vacacionar por lo menos hasta las 19:00 de la tarde, que ahí ya el teatro nos llama.

