Inesperada polémica en el ajedrez: expulsaron de un torneo al campeón del mundo por su vestimenta

Magnus Carlsen fue sancionado por la Federación Internacional de Ajedrez luego de rehusarse a cambiarse el jean

El ajedrecista noruego Magnus Carlsen, cinco veces campeón mundial de ajedrez clásico y actual defensor del título en el Mundial de Rápidas, protagonizó una polémica en la edición 2024 de este torneo, que se disputa en Nueva York. Carlsen abandonó la competición tras ser excluido de la novena ronda por negarse a cambiar los pantalones jeans que llevaba, incumpliendo el código de vestimenta establecido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El incidente se desató cuando el árbitro jefe notificó a Carlsen que su indumentaria infringía las normas. Inicialmente, el noruego fue multado con 200 euros y posteriormente se le exigió cambiarse de ropa para continuar compitiendo. Sin embargo, Carlsen rechazó la petición y propuso hacerlo al día siguiente, lo que no fue aceptado por la organización. Como consecuencia, no fue emparejado en la novena ronda y decidió retirarse también de las partidas restantes. Esta decisión también lo dejará fuera del próximo Mundial de Partidas Relámpago, programado para los días 30 y 31 de diciembre.

En declaraciones a su canal Take take take, Carlsen explicó su postura: “Es obvio que no ha sido el mejor torneo para mí. Ayer fue un día difícil, no estaba jugando bien. Dormí bien y tuve un agradable encuentro para comer antes de venir aquí. Casi no tuve tiempo de subir a la habitación para cambiarme, así que me puse una camisa, una chaqueta e incluso me cambié de zapatos, pero ni siquiera pensé en los pantalones”. Sobre la decisión de la FIDE, agregó: “Me dijeron que podía cambiarme después de la tercera ronda de hoy y yo les dije que lo haría al día siguiente. Me comentaron que tenía que ser en ese momento y, a esas alturas, ya era una cuestión de principios para mí”.

Por su parte, la FIDE justificó su actuación mediante un comunicado oficial: “Magnus Carlsen violó el código de vestimenta al usar jeans, que están explícitamente prohibidos según las regulaciones de larga trayectoria para este evento. El árbitro principal le informó de la infracción, le impuso una multa de 200 dólares y le pidió que se cambiara de vestimenta. Desafortunadamente, se negó y, como resultado, no fue emparejado para la novena ronda”. Además, la federación destacó que Ian Nepomniachtchi, otro participante, también fue sancionado ese día por usar calzado deportivo, pero acató la norma y continuó compitiendo.

El comunicado también enfatizó que el alojamiento de los jugadores se encuentra a poca distancia de la sede del torneo, lo que facilita el cambio de vestimenta en caso de ser requerido. Además, la FIDE recordó que las normas de vestimenta han estado vigentes durante años, son bien conocidas por los jugadores y se comunican antes de cada evento.

Magnus Carlsen sumó un nuevo enfrentamiento con la FIDE (@MagnusCarlsen) Magnus Carlsen sumó un nuevo enfrentamiento con la FIDE (@MagnusCarlsen)

Este episodio es el último de una serie de desencuentros entre Carlsen y la FIDE. El noruego no ha participado en los dos últimos Mundiales de ajedrez clásico, modalidad en la que es cinco veces campeón, debido a su desacuerdo con las reglas del torneo. Recientemente, el título de esa categoría fue ganado por el indio Dommaraju Gukesh.

Además, Carlsen ha expresado críticas hacia la FIDE por su postura frente al ajedrez ‘freestyle’, una modalidad en la que la posición inicial de las piezas en la primera fila se sortea antes de cada partida. En el contexto del incidente en Nueva York, el noruego volvió a referirse a este tema: “Está todo eso de perseguir a los jugadores también para que no firmen con Freestyle Chess, amenazándoles con que no podrán jugar el ciclo de los campeonatos del mundo si participan allí. Sinceramente, mi paciencia con ellos no era muy grande. Ellos pueden reforzar las normas, está bien por mi parte. Y mi respuesta es que estoy fuera y que les jodan”.

La acusación fue negada por Emil Sutovsky, CEO de la FIDE, quien declaró en el canal del propio Carlsen y posteriormente en la red social X: “La afirmación de que la FIDE amenazó a los jugadores dispuestos a participar en el Freestyle Chess Tour es mentira. Estuvimos encantados de cooperar, como lo hacemos con el Grand Chess Tour, por ejemplo, para alinear los calendarios”. Sutovsky también aclaró que “lo único en lo que insistimos es que ninguna Serie o Tour puede considerarse Campeonato Mundial a menos que la FIDE lo apruebe. La FIDE es el organismo rector del ajedrez y cualquier Campeonato Mundial debe ser realizado o aprobado por la FIDE”.

El comunicado de la Federación Internacional de Ajedrez:

Declaración de la FIDE sobre la violación del código de vestimenta por parte de Magnus Carlsen

Las regulaciones de la FIDE para los Campeonatos Mundiales de Ajedrez Rápido y Blitz, incluido el código de vestimenta, están diseñadas para garantizar el profesionalismo y la imparcialidad para todos los participantes.

Hoy, el Sr. Magnus Carlsen violó el código de vestimenta al usar jeans, lo cual está explícitamente prohibido según las regulaciones vigentes para este evento. El árbitro principal informó al Sr. Carlsen de la infracción, le impuso una multa de $200 y le solicitó que se cambiara de atuendo. Lamentablemente, el Sr. Carlsen se negó y, como resultado, no fue emparejado para la novena ronda. Esta decisión se tomó de manera imparcial y se aplica por igual a todos los jugadores.

Ese mismo día, otro participante, el señor Ian Nepomniachtchi, también fue multado por infringir el código de vestimenta al llevar calzado deportivo. Sin embargo, el señor Nepomniachtchi cumplió, se puso la vestimenta adecuada y continuó jugando en el torneo.

Las normas de vestimenta son elaboradas por miembros de la Comisión de Atletas de la FIDE, que está compuesta por jugadores profesionales y expertos. Estas reglas están en vigor desde hace años y son bien conocidas por todos los participantes, a quienes se les comunica antes de cada evento. La FIDE también se ha asegurado de que el alojamiento de los jugadores esté a poca distancia a pie del lugar de juego, lo que hace que el cumplimiento de las reglas sea más cómodo.

La FIDE mantiene su compromiso de promover el ajedrez y sus valores, incluido el respeto a las reglas que todos los participantes acuerdan seguir.