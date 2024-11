Así está hoy Laura Fidalgo, quien era “la Messi de la danza”

Laura Fidalgo era, sin duda alguna, la “Messi de la danza”. Sin embargo, la bailarina sufrió una dura lesión primero en la rodilla izquierda y luego en la derecha entre 2014 y 2017 y su rehabilitación fue tan lenta y complicada que tuvo que aprender a caminar otra vez.

La bailarina estaba en la cima de su carrera, pero en 2014, cuando participaba de un ensayo del Bailando, sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda que la dejó afuera no solo del certamen televisivo sino también del mundo de la danza. Su recuperación fue muy lenta e incluyó una cirugía que recién pudo realizarse en 2015, al año siguiente, porque era imprescindible que bajara la inflamación.

Laura Fidalgo había llegado sin ningún obstáculo a las semifinales del Bailando 2014 y estaba preparando dos ritmos diferentes para presentar en la televisión. El día del ensayo general en el piso de grabación, algo salió mal: su partenaire debía sostenerla después de un truco hasta que estuviera parada firmemente, pero eso no ocurrió y se le rompió el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda.

La bailarina no pudo levantarse del piso y tuvo que ser llevada al hospital en una silla de ruedas. En esa ocasión su rehabilitación fue muy larga, porque durante la cirugía tuvieron que hacerle un injerto en la rodilla. Para colmo, después de la primera intervención, al cerebro no le llegaba la orden de mover las piernas y tuvo que aprender a caminar otra vez, en largas sesiones de rehabilitación sostenida por dos barras.

La segunda lesión, por culpa de la bicicleta en Miami

En 2017, después de tres años de novia con Pablo Otero, ambos fueron de viaje a Miami. Allí decidieron pasear en bicicleta por la costa, hasta que la bailarina sufrió una gran caída y se rompió el ligamento posterior de la otra pierna, la derecha. Ese día sí fue caminando hasta la casa donde se estaban alojando pero, como sentía mucho dolor, la levantó sobre una silla y la llenó de hielo.

Laura Fidalgo tuvo que reinventarse tras sus lesiones. Fto: Instagram @laura_fidalgook

Así se manejó durante varios días en los cuales también visitaron Colombia, hasta que finalmente llegaron a Argentina. Apenas pudo ver al doctor Jorge Batista -especialista en tratamiento de lesiones de rodilla que trabaja en Boca Juniors-, que la había operado la vez anterior, le hicieron una resonancia donde se comprobó la grave lesión y esta vez pasó directamente al quirófano.

El médico se lo dejó clarísimo: “Las rodillas que te dieron tu mamá y tu papá, ya no las tenés”. Laura Fidalgo nunca más iba a bailar en los escenarios como lo había hecho toda su vida y su depresión fue enorme. “Fue llorar, llorar y llorar. Y en ese entonces no había tomado conciencia, porque pensaba que si me esforzaba en la recuperación, iba a poder volver a bailar. Pero, a medida que iba pasando el tiempo, me di cuenta de que no sería así y caí en una gran depresión”, contó en su momento.

Laura Fidalgo tuvo que reinventarse tras sus lesiones. Fto: Instagram @laura_fidalgook

Y profundizó sobre el tema en declaraciones a Infobae: “Yo era ‘la Messi de la danza’, pero cuando me rompí no quedó nadie, salvo mi familia y mis afectos de toda la vida. Los amigos del campeón desaparecieron”. Incluso afirmó haber entendido la frase “me cortaron las piernas” que Diego Maradona dijo después del doping que lo sacó del Mundial de Estados Unidos 1994: “Fue lo que me pasó en la realidad. De repente, estaba sujeta a dos barras intentando caminar, cuando desde los tres años no había hecho otra cosa más que bailar”, aseveró.

En la actualidad, ya tiene el ok para cantar, bailar o actuar en un escenario, pero ella no se siente como antes para bailar, ya que no puede girar, saltar ni siquiera ponerse en cuclillas. Por eso Laura Fidalgo se dedica a su estudio de danzas en el barrio de Belgrano y también a varios proyectos laborales como la organización del concurso “Todos pueden bailar”, que hizo junto a Marcelo Durán con mucho éxito el mes pasado en el Palacio Libertad de Buenos Aires.