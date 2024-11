Detox de guardarropas: cómo saber qué se queda y qué se va

Hacer limpieza profunda de tu guardarropas puede no ser tan simple como parece: en medio de tanta percha apretada se esconden miedos, excusas, ataduras al pasado y proyecciones de quienes, tal vez (o tal vez no) alguna vez seremos. Por eso, la planner de estilo Sil Di Mario te cuenta algunas preguntas que son parte su Método P.L.U.M.A. que, de una vez por todas te impulsará a dejar atrás lo que no te identifica y hacer espacio para lo que sí lo hace.

1 pregunta: la prenda ¿está en buen estado?

¿Cuántas veces volviste a guardar esa blusa sin un botón, ese suéter que ya se llenó de bolitas o aquel pantalón que pide el ruedo a gritos? Es hora de revisar todas tus prendas, evaluar su estado y dejar sólo (aunque no sean tantas) las que estén en condiciones. Así que si tiene bolitas, agujeros, está descosida o desteñida y no tiene arreglo, la prenda se va.

2 pregunta: la prenda ¿comunica mis objetivos de imagen?

Tu imagen debe ser el reflejo de tu esencia, por eso, definir tus objetivos de imagen es una tarea fundamental a la hora de construir tu estilo personal. En consecuencia, al momento de hacer el detox, sólo deberían quedarse las prendas, calzado y accesorios que condicen con esos objetivos. Así que si no te identifica y no le cuenta al mundo quién sos (y quién querés ser) hoy, la prenda se va.

3 pregunta: ¿me da felicidad vestir esta prenda?

Esta es la pregunta fun-da-men-tal que debés hacerte a la hora de construir (o deconstruir) tu guardarropas. Vestirte cada día es una oportunidad de honrarte y disfrutarte, y no hay tiempo para perder en prendas (ni en nada!) que no te de felicidad. Así que si no te da alegría y no te hace sentir especial, la prenda se va.

Sil Di Mario, planner de estilo y creadora de ESE CLOSET