10 frases de Gallardo tras la victoria de River: elogio a Pity Martínez, lamento por Echeverri y “acercarse para hacer un poco de lío”

El Muñeco se mostró conforme por el triunfo ante Instituto en Córdoba, que lo dejó a seis unidades de la cima. Además, se refirió a la nueva lesión de Acuña y la salida de Borja del equipo

Marcelo Gallardo se mostró satisfecho por el rendimiento que mostró River Plate en el gran triunfo ante Instituto en Córdoba, que le permitió acercarse a tan solo seis puntos de los líderes Vélez Sarsfield y Huracán. Vale recordar que el Fortín aún debe jugar ante Tigre como local. “Intentaremos jugar lo mejor posible y sumar muchos puntos para clasificar a la Copa (Libertadores) que viene y, por qué no, acercarnos ahí y hacer un poco de lío”, afirmó el Muñeco en la conferencia de prensa.

Ya en diálogo con ESPN, el entrenador del Millonario contó que la prioridad del equipo será “sumar la mayor cantidad de puntos y que los demás no sumen”. En este punto, remarcó que igualmente deben ponerse objetivos a corto plazo. “Más allá de que necesitaríamos ganar los 18 puntos en juego, no hay que saltearnos que hoy era fundamental ganar. No digo tampoco que sacamos 18 puntos y vamos a tener chances, sí que si seguimos ganando y los demás pierden puntos, algo de lío podemos hacer”.

En otro orden, Gallardo expresó su felicidad porque el equipo mostró por segundo partido consecutivo la idea que pretende y se ganó de esta manera. “Más allá de las situaciones de gol que creamos, la búsqueda fue importante. Ante un rival que no pierde mucho acá, me gustaron las posibilidades que creamos, que fueron a través de una idea. Eso es lo que intentamos, que sea una marca del equipo. La construcción de un equipo no se hace de un día para el otro”, afirmó.

Sobre el posible regreso de Germán Pezzella ante Barracas Central el domingo en el Monumental, el DT pidió ser más “cauteloso”, en especial porque se siguen cayendo jugadores importantes por lesión. “Hoy tuvimos la baja de Marcos (Acuña), que seguramente va a tener para varias semanas de ausencia porque es muscular. Se te caen jugadores importantes y eso es difícil, tenemos que trabajar para que los que están afuera entren en esa sintonía”.

Pity Martínez fue clave en el triunfo de River ante Instituto, con una maravillosa asistencia para el gol del triunfo de Colidio. “Está más maduro respecto de aquel que se fue hace varios años. Ese tenía mejores cualidades en el uno contra uno, hoy está más pensante y reflexivo. Me gusta también su estado de exigencia porque más allá de haber puesto un pase maravilloso para Colidio, no estaba contento porque perdió muchas pelotas, eso es bueno. Pity siente que no puede perder la cantidad de pelotas que perdió, al margen de que en ese pase mostró una categoría enorme. Sigue sumando minutos, hoy no está para más de 30′, pero sigue sumando y eso es positivo”.

En tanto, sobre la actualidad del Diablito Echeverri, quien transita sus últimos días en River Plate, ya que a fin de año se le vence el préstamo y deberá sumarse al Manchester City, Gallardo lamentó: “Tengo que enfocarme en lo concreto, que es lo que ya pasó y es un hecho. Desde lo personal puedo tener una opinión sobre si están preparados o no para dar el salto, o si están en el punto justo. Algunos sí lo están, otros no. Claudio es un chico muy joven, todavía le falta asentarse en el fútbol argentino, desarrollar su físico y después tiene todas las cualidades técnicas para ser un gran futbolista. Está en un proceso de desarrollo que es normal con 18 años”.

Y puso como ejemplo el de Julián Álvarez, también transferido al Manchester City y con presente en el Atlético de Madrid: “Cuando Julián se fue después de estar tres temporadas con nosotros, aprendiendo, entrenando y buscando su mejor forma, se fue preparado para dar el salto. Pero dos temporadas fueron de aprendizaje y recién la tercera fue cuando estaba con confianza para dar el salto. A veces las etapas se queman rápido. Claudio tendrá que seguir aprendiendo y desarrollando en otro lugar, ojalá lo podamos tener una temporada más y se vaya en mejores condiciones. El City ya pagó su ficha, está a préstamo y River tendrá que aceptarlo. Si el City nos da una posibilidad, me encantaría tenerlo un año más, pero eso no depende de mí”.

Por último, se refirió a la situación de Miguel Borja, que perdió terreno en el primer equipo. “Repito, a veces la actualidad de los futbolistas hace que haya tenido que ir tratando de buscar las mejores soluciones y alternativas para el equipo. A mí me gusta jugar con dos delanteros que puedan entrar y salir permanentemente. Así fueron mis ciclos anteriores. En este caso hemos optado por darle ese espacio a Borja, un jugador que venía de hacer muchos goles y se siente más cómodo estando en su hábitat natural jugando de esa manera, solo. Buscamos esa alternativa y hoy estoy buscando otra. Seguimos construyendo y voy viendo actualidades de los futbolistas. No es todo lineal, algunos bajan y otros suben. De acuerdo a eso, voy tomando decisiones. De afuera no se ve ese trabajo diario”.